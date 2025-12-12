Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готовится трансфер. Клубам УПЛ нужен хавбек команды Первой лиги
Украина. Первая лига
12 декабря 2025, 21:27 | Обновлено 12 декабря 2025, 21:28
309
0

Готовится трансфер. Клубам УПЛ нужен хавбек команды Первой лиги

Волохатый может перебраться в команду УПЛ

12 декабря 2025, 21:27 | Обновлено 12 декабря 2025, 21:28
309
0
Готовится трансфер. Клубам УПЛ нужен хавбек команды Первой лиги
ФК Ингулец. Роман Волохатый

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник «Ингульца» Роман Волохатый в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. К футболисту есть интерес от команды из второй половины турнирной таблицы УПЛ, и представитель Кировоградской области готов рассмотреть предложение по одному из своих лидеров.

25-летний Волохатый перешел в «Ингулец» летом прошлого года на правах свободного агента из тернопольской «Нивы».

В текущем сезоне хавбек провел 21 матч во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с «Ингульцом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Ингулец» по итогам летне-осенней кампании в Первой лиге набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

По теме:
Полесье – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Поведение Вереса не комментирую. Дайте матч доиграть»
Оболонь – Металлист 1925 – 1:3. Супергол и победа гостей. Обзор матча УПЛ
инсайд Роман Волохатый Первая лига Украины Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
Футбол | 12 декабря 2025, 07:54 1
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины
«Один в поле не воин». Саленко – о поражении Динамо от Фиорентины

Бывший нападающий киевлян считает, что в «Динамо» нужно строить новую команду

Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Футбол | 11 декабря 2025, 21:01 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»

Известный тренер – о матче «Хамрун Спартанс» – «Шахтер»

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 12.12.2025, 15:45
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь
Футбол | 12.12.2025, 19:54
Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь
Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Футбол | 12.12.2025, 08:26
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 52
Футбол
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
11.12.2025, 21:41 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем