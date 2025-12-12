Готовится трансфер. Клубам УПЛ нужен хавбек команды Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник «Ингульца» Роман Волохатый в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. К футболисту есть интерес от команды из второй половины турнирной таблицы УПЛ, и представитель Кировоградской области готов рассмотреть предложение по одному из своих лидеров.

25-летний Волохатый перешел в «Ингулец» летом прошлого года на правах свободного агента из тернопольской «Нивы».

В текущем сезоне хавбек провел 21 матч во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с «Ингульцом» рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Ингулец» по итогам летне-осенней кампании в Первой лиге набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.