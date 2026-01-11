Динамо хотело приобрести румынского игрока. Он очень сильно сожалеет

Бывший полузащитник бухарестской «Стяуа» и сборной Румынии Нарцис Радукану вспомнил упущенные возможности продолжить карьеру в европейских клубах.

По словам румынского футболиста, в период выступлений за столичную команду в середине 90-х он имел несколько конкретных предложений, в том числе и от киевского «Динамо».

«Я мечтал играть за границей, но упустил шесть-семь шансов. То агент менял позицию, то клуб отказывался, то я сам не соглашался. Среди вариантов были «Кёльн», «Динамо» Киев, «Палермо» и «Сарагоса», — рассказал Радукану.