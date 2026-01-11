Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо хотело приобрести румынского игрока. Он очень сильно сожалеет
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 06:02 |
515
0

Динамо хотело приобрести румынского игрока. Он очень сильно сожалеет

Нарцис Радукану мог оказаться в Киеве и сожалеет, что этого не сделал

11 января 2026, 06:02 |
515
0
Динамо хотело приобрести румынского игрока. Он очень сильно сожалеет
Getty Images/Global Images Ukraine. Нарциc Радукану

Бывший полузащитник бухарестской «Стяуа» и сборной Румынии Нарцис Радукану вспомнил упущенные возможности продолжить карьеру в европейских клубах.

По словам румынского футболиста, в период выступлений за столичную команду в середине 90-х он имел несколько конкретных предложений, в том числе и от киевского «Динамо».

«Я мечтал играть за границей, но упустил шесть-семь шансов. То агент менял позицию, то клуб отказывался, то я сам не соглашался. Среди вариантов были «Кёльн», «Динамо» Киев, «Палермо» и «Сарагоса», — рассказал Радукану.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ярослав Кисиль стал игроком клуба Кудровка
ФОТО. Динамовец показал трогательные кадры с Дарьей Квитковой и семьей
Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ProSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10 января 2026, 14:19 0
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Центральный поединок тура пройдет 11 января

Михаила Мудрика обвинили в непростом характере и самолюбии
Футбол | 11 января 2026, 04:32 0
Михаила Мудрика обвинили в непростом характере и самолюбии
Михаила Мудрика обвинили в непростом характере и самолюбии

Бывший футболист «Шахтера» Сергей Попов – об украинском вингере

Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Футбол | 10.01.2026, 13:17
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Милевский ответил Кличко, который призвал временно покинуть Киев
Жирона – Осасуна – 1:0. Ванат принес победу. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.01.2026, 21:32
Жирона – Осасуна – 1:0. Ванат принес победу. Видео голов и обзор матча
Жирона – Осасуна – 1:0. Ванат принес победу. Видео голов и обзор матча
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Теннис | 10.01.2026, 15:10
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Финал Брисбена поднимет Марту Костюк в топ-20 рейтинга WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
10.01.2026, 07:33 18
Футбол
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 49
Война
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем