Жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде. С кем сыграют Костюк и Ястремская?
Марта и Даяна начнут выступления на пятисотнике с матчей против квалифаейров
10 января состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
Украину на предстоящем пятисотнике представят две теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Обе украинки начнут выступления с 1/16 финала. Соперницами Марты и Даяны в первом раунде будут теннисистки, которые пройдут квалификацию.
Если Костюк выйдет во второй круг, то встретится либо с Эмерсон Джонс, либо с Эммой Наварро. У Даяны в 1/8 финала возможна либо Лейла Фернандес, либо Мирра Андреева.
Первой сеяной в Аделаиде является Джессика Пегула, второй – Мэдисон Киз. Матчи основной сетки пройдут с 12 по 17 января.
Соперницы украинок на турнире WTA 500 в Аделаиде
- R1: Марта Костюк – квалифайер
- R1: Даяна Ястремская – квалифайер
Потенциальные четвертьфиналы по посеву:
- Джессика Пегула [1] – Клара Таусон [5]
- 🏳️ Мирра Андреева [3] – Эмма Наварро [6]
- 🏳️ Людмила Самсонова [7] – 🏳️ Екатерина Александрова [4]
- Виктория Мбоко [8] – Мэдисон Киз [2]
Сетка WTA 500 в Аделаиде
