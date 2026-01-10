Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 января 2026, 15:35 | Обновлено 10 января 2026, 16:07
Марта и Даяна начнут выступления на пятисотнике с матчей против квалифаейров

Жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде. С кем сыграют Костюк и Ястремская?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

10 января состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Украину на предстоящем пятисотнике представят две теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Обе украинки начнут выступления с 1/16 финала. Соперницами Марты и Даяны в первом раунде будут теннисистки, которые пройдут квалификацию.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Если Костюк выйдет во второй круг, то встретится либо с Эмерсон Джонс, либо с Эммой Наварро. У Даяны в 1/8 финала возможна либо Лейла Фернандес, либо Мирра Андреева.

Первой сеяной в Аделаиде является Джессика Пегула, второй – Мэдисон Киз. Матчи основной сетки пройдут с 12 по 17 января.

Соперницы украинок на турнире WTA 500 в Аделаиде

  • R1: Марта Костюк – квалифайер
  • R1: Даяна Ястремская – квалифайер

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

  • Джессика Пегула [1] – Клара Таусон [5]
  • 🏳️ Мирра Андреева [3] – Эмма Наварро [6]
  • 🏳️ Людмила Самсонова [7] – 🏳️ Екатерина Александрова [4]
  • Виктория Мбоко [8] – Мэдисон Киз [2]

Сетка WTA 500 в Аделаиде

WTA Аделаида Марта Костюк Даяна Ястремская жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
