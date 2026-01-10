Жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде. С кем сыграют Костюк и Ястремская?

10 января состоялась жеребьевка хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

Украину на предстоящем пятисотнике представят две теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Обе украинки начнут выступления с 1/16 финала. Соперницами Марты и Даяны в первом раунде будут теннисистки, которые пройдут квалификацию.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Если Костюк выйдет во второй круг, то встретится либо с Эмерсон Джонс, либо с Эммой Наварро. У Даяны в 1/8 финала возможна либо Лейла Фернандес, либо Мирра Андреева.

Первой сеяной в Аделаиде является Джессика Пегула, второй – Мэдисон Киз. Матчи основной сетки пройдут с 12 по 17 января.

Соперницы украинок на турнире WTA 500 в Аделаиде

R1: Марта Костюк – квалифайер

Марта Костюк – квалифайер R1: Даяна Ястремская – квалифайер

Потенциальные четвертьфиналы по посеву:

Джессика Пегула [1] – Клара Таусон [5]

Джессика Пегула [1] – Клара Таусон [5] 🏳️ Мирра Андреева [3] – Эмма Наварро [6]

Эмма Наварро [6] 🏳️ Людмила Самсонова [7] – 🏳️ Екатерина Александрова [4]

Виктория Мбоко [8] – Мэдисон Киз [2]

Сетка WTA 500 в Аделаиде