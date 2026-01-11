В Испании приняли неожиданное решение – перенос Суперкубка

Испанская футбольная федерация рассматривает возможность переноса Суперкубка Испании в 2027 году из Саудовской Аравии из-за проблем с календарем. Несмотря на действующий контракт до 2029 года, в RFEF ищут альтернативную локацию, поскольку в тот же период Саудовская Аравия будет принимать Кубок Азии.

По данным The Athletic, стороны уже несколько месяцев ведут переговоры и обсуждают варианты компенсации – в частности, возможное продление соглашения до 2030 года или дольше. Также поднимается вопрос финансовых условий и выполнения организационных обязательств.

Суперкубок Испании регулярно критикуют из-за формата и места проведения, однако турнир остается важным источником доходов для федерации.