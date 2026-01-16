Барселона повторила вторую самую длинную в истории клуба победную серию
Вспомним, кого победили каталонцы в последних 11 матчах
Испанская Барселона повторила свою вторую самую длинную в истории клуба победную серию во всех турнирах.
После выигрыша в матче 1/8 Кубка Испании против Расинга каталонцы имеют в активе 11 побед подряд во всех турнирах.
Подобное случалось с Барселоной раньше четыре раза: в 1927, 1956, 2008 и 2015 годах.
Однако рекорд клуба пришелся в период с 2005 по 2006 годы, когда победная серия блаугранас составила 18 матчей.
Победная серия Барселоны во всех турнирах (11)
- Кубок Испании, Расинг – Барселона – 0:2
- Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
- Суперкубок Испании, Барселона – Атлетик – 5:0
- Ла Лига, Эспаньол – Барселона – 0:2
- Ла Лига, Вильярреал – Барселона – 0:2
- Кубок Испании, Гвадалахара – Барселона – 0:2
- Ла Лига, Барселона – Осасуна – 2:0
- Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1
- Ла Лига, Бетис – Барселона – 3:5
- Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1
- Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1
11- @FCBarcelona have won their last 11 matches in all competitions, equaling the second-best streak in their history (11 wins like in 2015, in 2008, in 1956 & in 1927), surpassed only by Franz Rijkaard's 18 wins between 2005 and 2006. Unstoppable.#Barcelona ❤💙#CopadelRey pic.twitter.com/2roBGWjdy0— OptaJose (@OptaJose) January 15, 2026
