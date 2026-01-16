Барселона повторила вторую самую длинную в истории клуба победную серию

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
16 января 2026, 11:24 | Обновлено 16 января 2026, 11:25
Вспомним, кого победили каталонцы в последних 11 матчах

Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская Барселона повторила свою вторую самую длинную в истории клуба победную серию во всех турнирах.

После выигрыша в матче 1/8 Кубка Испании против Расинга каталонцы имеют в активе 11 побед подряд во всех турнирах.

Подобное случалось с Барселоной раньше четыре раза: в 1927, 1956, 2008 и 2015 годах.

Однако рекорд клуба пришелся в период с 2005 по 2006 годы, когда победная серия блаугранас составила 18 матчей.

Победная серия Барселоны во всех турнирах (11)

  • Кубок Испании, Расинг – Барселона – 0:2
  • Суперкубок Испании, Барселона – Реал – 3:2
  • Суперкубок Испании, Барселона – Атлетик – 5:0
  • Ла Лига, Эспаньол – Барселона – 0:2
  • Ла Лига, Вильярреал – Барселона – 0:2
  • Кубок Испании, Гвадалахара – Барселона – 0:2
  • Ла Лига, Барселона – Осасуна – 2:0
  • Лига чемпионов, Барселона – Айнтрахт – 2:1
  • Ла Лига, Бетис – Барселона – 3:5
  • Ла Лига, Барселона – Атлетико – 3:1
  • Ла Лига, Барселона – Алавес – 3:1
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
