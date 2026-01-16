Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании
Игра против Расинга завершилась со счетом 2:0
В четверг, 15 января 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Расингом» и «Барселоной».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Сардинеро» в Сантандере и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победу каталонцам принес голы Феррана Торреса и Ламина Ямаля во втором тайме.
Днем ранее из Кубка Испании вылетел мадридский «Реал».
Кубок Испании 2025/26. 1/8 финала, 15 января
Расинг – Барселона – 0:2
Гол: Ферран, 66, Ямаль, 90+5
On to the next round ✨ pic.twitter.com/PjezLoJjQp— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Внимание житомирского клуба привлекает Робби Уре
Алексеем интересуются турецкие клубы