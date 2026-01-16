Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании

В четверг, 15 января 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Расингом» и «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Сардинеро» в Сантандере и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Победу каталонцам принес голы Феррана Торреса и Ламина Ямаля во втором тайме.

Днем ранее из Кубка Испании вылетел мадридский «Реал».

Кубок Испании 2025/26. 1/8 финала, 15 января

Расинг – Барселона – 0:2

Гол: Ферран, 66, Ямаль, 90+5