Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании
16 января 2026, 00:10 | Обновлено 16 января 2026, 00:11
Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании

Игра против Расинга завершилась со счетом 2:0

Не повторили позор Реала. Барселона прошла дальше в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15 января 2026 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между «Расингом» и «Барселоной».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Сардинеро» в Сантандере и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу каталонцам принес голы Феррана Торреса и Ламина Ямаля во втором тайме.

Днем ранее из Кубка Испании вылетел мадридский «Реал».

Кубок Испании 2025/26. 1/8 финала, 15 января

Расинг – Барселона – 0:2

Гол: Ферран, 66, Ямаль, 90+5

По теме:
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Он брал ЛЧ с Барселоной. Реал может возглавить лучший тренер мира
Расинг – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Расинг Сантандер Ферран Торрес Кубок Испании по футболу Ламин Ямаль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
