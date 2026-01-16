Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
Расинг Сантандер
15.01.2026 22:15 – FT 0 : 2
Барселона
Испания
16 января 2026, 03:17 | Обновлено 16 января 2026, 03:33
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона без особых проблем вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

Каталонская команда обыграв на выезде Расинг из Сантандера со счетом 2:0.

Первый тайм прошел без забитых голов, а после перерыва давление гостей дало результат.

На 66-й минуте Ферран Торрес воспользовался передачей Фермина Лопеса.

Окончательно снял вопрос о победителе Ламине Ямале, который на пятой компенсированной минуте второго тайма замкнул пас Рафиньи.

Каталонская команда вышла в 1/4 финала Копа дель Рей.

Кубок Испании. 1/8 финала, 15 января 2026

Расинг Сантандер – Барселона – 0:2

Голы: Ферран Торрес, 66, Ламин Ямаль, 90+5

66’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Фермин Лопес.
Барселона Расинг Сантандер Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Ферран Торрес Ламин Ямаль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
