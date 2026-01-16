Расинг – Барселона – 0:2. Ферран Торрес и Ламин Ямаль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Испании
Барселона без особых проблем вышла в четвертьфинал Кубка Испании.
Каталонская команда обыграв на выезде Расинг из Сантандера со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый тайм прошел без забитых голов, а после перерыва давление гостей дало результат.
На 66-й минуте Ферран Торрес воспользовался передачей Фермина Лопеса.
Окончательно снял вопрос о победителе Ламине Ямале, который на пятой компенсированной минуте второго тайма замкнул пас Рафиньи.
Каталонская команда вышла в 1/4 финала Копа дель Рей.
Кубок Испании. 1/8 финала, 15 января 2026
Расинг Сантандер – Барселона – 0:2
Голы: Ферран Торрес, 66, Ламин Ямаль, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Игорь Костюк может отправить Андрея Маткевича на правый фланг защиты
16 января горняки будут в статусе наблюдателя, так как вышли сразу в 1/8 финала