Барселона без особых проблем вышла в четвертьфинал Кубка Испании.

Каталонская команда обыграв на выезде Расинг из Сантандера со счетом 2:0.

Первый тайм прошел без забитых голов, а после перерыва давление гостей дало результат.

На 66-й минуте Ферран Торрес воспользовался передачей Фермина Лопеса.

Окончательно снял вопрос о победителе Ламине Ямале, который на пятой компенсированной минуте второго тайма замкнул пас Рафиньи.

Каталонская команда вышла в 1/4 финала Копа дель Рей.

Кубок Испании. 1/8 финала, 15 января 2026

Расинг Сантандер – Барселона – 0:2

Голы: Ферран Торрес, 66, Ламин Ямаль, 90+5

Видео голов и обзор матча