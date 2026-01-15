Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Расинг – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Расинг Сантандер
15.01.2026 22:00 - : -
Барселона
Кубок Испании
15 января 2026, 15:27 | Обновлено 15 января 2026, 15:30
Расинг – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/8 финала Кубка Испании состоится 15 января в 22:00

Расинг – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января будет проведен матч 1/8 финала Кубка Испании между клубами «Расинг» и «Барселона».

Местом проведения поединка станет «Эстадио Эль Сардинеро» в Сантандере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем этапе «Расинг» минимально обыграл «Вильярреал» (2:1), а вот «Барселона» победила «Гвадалахару» (2:0).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Расинг – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона Расинг Сантандер Кубок Испании по футболу прогнозы на футбол смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 0
