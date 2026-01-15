Расинг – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/8 финала Кубка Испании состоится 15 января в 22:00
15 января будет проведен матч 1/8 финала Кубка Испании между клубами «Расинг» и «Барселона».
Местом проведения поединка станет «Эстадио Эль Сардинеро» в Сантандере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В предыдущем этапе «Расинг» минимально обыграл «Вильярреал» (2:1), а вот «Барселона» победила «Гвадалахару» (2:0).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
