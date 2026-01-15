15 января на Эль Сардинеро пройдет матч 1/8 финала кубка Испании, в котором Расинг Сантандер встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Расинг Сантандер

Команда даже, в 2008-м году, играла в Кубке УЕФА, правда, так и не вышла тогда в плей-офф, зато на групповом этапе тогда испанцы пересеклись с ПСЖ и Манчестер Сити. Но, с другой стороны, после вылета в 2012-м так больше никогда и не получилось вернуться в Примеру. Наоборот, немалую часть последующих сезонов, в том числе в 2020-2022, провели в местном третьем дивизионе. А, вернувшись в Сегунду, постепенно прибавляли - двенадцатое место сменилось на седьмое, а весной уже были пятыми, но не добились итогового успеха в плей-офф.

Сейчас клуб претендует на прямую путевку наверх. Правда, в последних турах далеко не все получается: сначала было три ничьих кряду в чемпионате, а Сарагосе даже проиграли 2:3, причем дома. Но параллельно в кубке смогли пройти Вильярреал, обыграв его дома 2:1.

Барселона

Клуб уже забыл о своих проблемах позапрошлого сезона, когда ничего не выиграли - засуха в плане трофеев стоила работы Хави. Но Флик все изменил кардинально, и везде, сначала в Суперкубке, а потом и в Примере с Копой дель Рей, обыграл Реал. Правда, была и немаленькая ложка дегтя, в виде неудачи в Лиге чемпионов с Интером...

Куда сложнее начинался, по крайней мере в рамках Примеры, новый сезон. Реалу проиграли Эль Класико, и это была не единственная осечка. Но потом притормозил уже конкурент из Мадрида, и его успели не только догнать, но и перегнать. А сейчас каталонцы только вернулись из Саудовской Аравии, с новым трофеем - Суперкубком. В его рамках разгромили 5:0 Атлетик и победили 3:2 Реал - тот после этого даже тренера убрал!

Статистика личных встреч

С весны 2004-го года Барселона не проигрывала. И выиграла все шесть крайних очных поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут уверенной, разгромной победы гостей. Но они вряд ли будут максимально сконцентрированы в обороне - возьмем ставку на то, что тут оформят обе забьют (коэффициент - 1,66 по линии БК betking).