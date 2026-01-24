Барселона одолела Реал в финале Суперкубка Испании

В субботу, 24 января, состоялся финал Суперкубка Испании среди женщин между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Поединок стартовал в 20:00 по киевскому времени.

На пути к финалу «Барселона» со счетом 3:1 обыграла «Атлетик» Бильбао, а «Реал» с аналогичным счетом одолел «Атлетико».

В финале же победу добыли футболистки «сине-гранатовых» – 2:0 в пользу каталонского гранда.

Суперкубок Испании среди женщин. Финал

Реал Мадрид – Барселона – 0:2

Голы: Бургтс, 28, Путтельяс, 90+3 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine