Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Арока
24.01.2026 20:00 – FT 1 : 2
Спортинг Лиссабон
Португалия
25 января 2026, 01:04 | Обновлено 25 января 2026, 01:08
ВИДЕО. Дубль Суареса. Спортинг спасся от осечки в матче с аутсайдером

«Львы» до последнего боролись, чтобы не упустить баллы

Getty Images/Global Images Ukraine

24 января лидер чемпионата Португалии — «Спортинг» — провел матч против «Ароуки» в рамках 19-го тура лиги.

Футбольное противостояние на стадионе «Эштадиу Мунисипал де Ароука» едва не подарило болельщикам главную сенсацию тура.

Команды обменялись забитыми мячами, и поединок постепенно приближался к ничьей.

Болельщики «львов» с облегчением выдохнули, когда в компенсированное время колумбийский форвард Луис Суарес во второй раз поразил ворота соперника и вывел «Спортинг» вперед.

Отыграться у «Ароуки» времени уже не было, поэтому арбитр зафиксировал волевую победу «Спортинга» – 2:1.

Чемпионат Португалии. 19-й тур, 24 января

«Ароука» – «Спортинг» – 1:2

Голы: Мартинес, 48 – Суарес, 35, 90+6

Удаление: Матеус Руис, 90+7

«Эшторил» – «Витория» Гимарайнш — 4:2

Голы: Беграуи, 29, 78, Маркес Мендеш, 56, 65 – Саму, 27, Митрович, 34

«Морейренсе» – «Санта-Клара» – 1:0

Гол: Маракас, 87

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 18 17 1 0 37 - 4 26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора 52
2 Спортинг Лиссабон 19 15 3 1 52 - 10 01.02.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Насьонал24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон 48
3 Бенфика 18 12 6 0 38 - 11 25.01.26 20:00 Бенфика - Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика 42
4 Жил Висенте 18 8 7 3 24 - 13 26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте 31
5 Брага 18 8 6 4 32 - 18 25.01.26 22:30 Брага - Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара 30
6 Морейренсе 19 9 3 7 26 - 26 30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе 30
7 Фамаликау 18 7 5 6 21 - 14 25.01.26 20:00 Фамаликау - Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил 26
8 Эшторил 19 7 5 7 37 - 31 31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага 26
9 Витория Гимараеш 19 7 4 8 20 - 27 30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон 25
10 Алверка 18 7 2 9 19 - 28 25.01.26 22:30 Брага - Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка 23
11 Риу Аве 18 4 8 6 22 - 31 25.01.26 17:30 Насьонал - Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш 20
12 Эштрела Амадора 18 4 7 7 23 - 32 25.01.26 20:00 Бенфика - Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора 19
13 Насьонал 18 4 5 9 22 - 28 25.01.26 17:30 Насьонал - Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела 17
14 Санта Клара 19 4 5 10 14 - 21 31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока 17
15 Арока 19 4 5 10 20 - 44 31.01.26 20:00 Риу Аве - Арока24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока 17
16 Каза Пия 19 3 6 10 20 - 38 02.02.26 22:45 Каза Пия - Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия 15
17 Тондела 18 3 3 12 12 - 30 25.01.26 20:00 Фамаликау - Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела 12
18 АВС 19 0 5 14 14 - 47 02.02.26 20:45 АВС - Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал 5
Полная таблица

События матча

90’
Матиас Роча (Арока) получает красную карточку.
90’
Матеус Рейс (Спортинг Лиссабон) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Жени Катаму.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Барберо (Арока), асcист Хосе Фонтан.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Максимилиано Араухо.
