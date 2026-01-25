ВИДЕО. Дубль Суареса. Спортинг спасся от осечки в матче с аутсайдером
«Львы» до последнего боролись, чтобы не упустить баллы
24 января лидер чемпионата Португалии — «Спортинг» — провел матч против «Ароуки» в рамках 19-го тура лиги.
Футбольное противостояние на стадионе «Эштадиу Мунисипал де Ароука» едва не подарило болельщикам главную сенсацию тура.
Команды обменялись забитыми мячами, и поединок постепенно приближался к ничьей.
Болельщики «львов» с облегчением выдохнули, когда в компенсированное время колумбийский форвард Луис Суарес во второй раз поразил ворота соперника и вывел «Спортинг» вперед.
Отыграться у «Ароуки» времени уже не было, поэтому арбитр зафиксировал волевую победу «Спортинга» – 2:1.
Чемпионат Португалии. 19-й тур, 24 января
«Ароука» – «Спортинг» – 1:2
Голы: Мартинес, 48 – Суарес, 35, 90+6
Удаление: Матеус Руис, 90+7
«Эшторил» – «Витория» Гимарайнш — 4:2
Голы: Беграуи, 29, 78, Маркес Мендеш, 56, 65 – Саму, 27, Митрович, 34
«Морейренсе» – «Санта-Клара» – 1:0
Гол: Маракас, 87
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|18
|17
|1
|0
|37 - 4
|26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора
|52
|2
|Спортинг Лиссабон
|19
|15
|3
|1
|52 - 10
|01.02.26 20:00 Спортинг Лиссабон - Насьонал24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон
|48
|3
|Бенфика
|18
|12
|6
|0
|38 - 11
|25.01.26 20:00 Бенфика - Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика
|42
|4
|Жил Висенте
|18
|8
|7
|3
|24 - 13
|26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте
|31
|5
|Брага
|18
|8
|6
|4
|32 - 18
|25.01.26 22:30 Брага - Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара
|30
|6
|Морейренсе
|19
|9
|3
|7
|26 - 26
|30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе
|30
|7
|Фамаликау
|18
|7
|5
|6
|21 - 14
|25.01.26 20:00 Фамаликау - Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил
|26
|8
|Эшторил
|19
|7
|5
|7
|37 - 31
|31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага
|26
|9
|Витория Гимараеш
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|30.01.26 22:45 Витория Гимараеш - Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон
|25
|10
|Алверка
|18
|7
|2
|9
|19 - 28
|25.01.26 22:30 Брага - Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка
|23
|11
|Риу Аве
|18
|4
|8
|6
|22 - 31
|25.01.26 17:30 Насьонал - Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
|20
|12
|Эштрела Амадора
|18
|4
|7
|7
|23 - 32
|25.01.26 20:00 Бенфика - Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора
|19
|13
|Насьонал
|18
|4
|5
|9
|22 - 28
|25.01.26 17:30 Насьонал - Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела
|17
|14
|Санта Клара
|19
|4
|5
|10
|14 - 21
|31.01.26 17:30 Санта Клара - Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока
|17
|15
|Арока
|19
|4
|5
|10
|20 - 44
|31.01.26 20:00 Риу Аве - Арока24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока
|17
|16
|Каза Пия
|19
|3
|6
|10
|20 - 38
|02.02.26 22:45 Каза Пия - Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия
|15
|17
|Тондела
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|25.01.26 20:00 Фамаликау - Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела
|12
|18
|АВС
|19
|0
|5
|14
|14 - 47
|02.02.26 20:45 АВС - Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал
|5
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб поздравил игрока с днем рождения
Федерация футбола Англии начала рассматривать дело украинского футболиста