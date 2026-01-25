Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игроки АПЛ – творцы разгрома. Аль-Ахли победил и обошел Аль-Наср
Чемпионат Саудовской Аравии
Неом
24.01.2026 19:30 – FT 0 : 3
Аль-Ахли Джидда
Саудовская Аравия
25 января 2026, 00:49 | Обновлено 25 января 2026, 00:53
Экс-игроки АПЛ – творцы разгрома. Аль-Ахли победил и обошел Аль-Наср

Звездный клуб из Джидды не оставил шансов команде «Неом СК»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

24 января состоялись три матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

«Аль-Ахли» разгромил «Неом СК» на его же стадионе, забив три мяча без ответа – 3:0. Авторами первых двух голов стали бывшие игроки АПЛ – Айвен Тоуни и Рияд Марез.

Благодаря успеху на выезде «Аль-Ахли» поднялся на вторую строчку, оставив позади «Аль-Наср».

Героем другого матча стал нападающий «Аль-Иттифака» Халид Аль-Ганнам, который оформил камбэк в поединке против «Аль-Холуда». Форвард отметился дублем и принес своей команде победу со счётом 2:1.

Матч между командами «Аль-Халидж» и «Аль-Шабаб» запомнился лишь удалением на 68-й минуте, но не голами – 0:0.

Чемпионат Саудовской Аравии. 18-й тур, 24 января

«Неом СК» – «Аль-Ахли» – 0:3

Голы: Тоуни, 55 (пен.), Марез, 64, Мийо, 67

Удаление: Аль-Давсари, 61

«Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак» – 1:2

Голы: Энрике, 16 – Аль-Ганнам, 50, 83

«Аль-Халидж» – «Аль-Шабаб» – 0:0

Удаление: Аль-Кхабрани, 68

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 16 14 2 0 44 - 15 25.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль 44
2 Аль-Ахли Джидда 17 12 4 1 29 - 12 28.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда 40
3 Аль-Наср Эр-Рияд 16 12 1 3 44 - 18 26.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд 37
4 Аль-Кадaсиа 16 11 3 2 38 - 15 25.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд 36
5 Аль-Таавун 16 11 2 3 35 - 19 26.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун 35
6 Аль-Иттифак 17 8 5 4 27 - 26 28.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак 29
7 Аль-Иттихад 16 8 3 5 29 - 20 26.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун 27
8 Аль-Халидж 17 7 4 6 37 - 27 28.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак 25
9 Аль-Фатех 16 6 3 7 22 - 29 25.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 21
10 Неом 17 6 3 8 21 - 28 30.01.26 17:50 Неом - Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех 21
11 Аль-Хазм 16 4 5 7 17 - 29 26.01.26 17:20 Аль-Хазм - Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом 17
12 Аль-Холуд 17 5 0 12 25 - 32 30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад 15
13 Аль-Фейха 16 3 5 8 14 - 31 25.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд 14
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 17 2 7 8 14 - 25 29.01.26 19:30 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 13
15 Дамак 16 1 8 7 13 - 28 26.01.26 17:20 Аль-Хазм - Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль 11
16 Аль-Рияд 16 2 4 10 16 - 36 25.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд 10
17 Аль-Ахдуд 16 2 3 11 13 - 31 26.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд 9
18 Аль-Наджма 16 0 4 12 16 - 33 25.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж 4
Полная таблица

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Аль-Ахли Джидда), асcист Франк Кесси.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Аль-Ахли Джидда), асcист Иван Тони.
61’
Халифа Аль-Давсари (Неом) получает красную карточку.
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда).
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Неом СК Аль-Ахли Джидда Аль-Холуд Аль-Иттифак Аль-Шабаб Аль-Халидж удаление (красная карточка) Рияд Марез Айвен Тоуни Энцо Мийо
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
