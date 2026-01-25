Экс-игроки АПЛ – творцы разгрома. Аль-Ахли победил и обошел Аль-Наср
Звездный клуб из Джидды не оставил шансов команде «Неом СК»
24 января состоялись три матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
«Аль-Ахли» разгромил «Неом СК» на его же стадионе, забив три мяча без ответа – 3:0. Авторами первых двух голов стали бывшие игроки АПЛ – Айвен Тоуни и Рияд Марез.
Благодаря успеху на выезде «Аль-Ахли» поднялся на вторую строчку, оставив позади «Аль-Наср».
Героем другого матча стал нападающий «Аль-Иттифака» Халид Аль-Ганнам, который оформил камбэк в поединке против «Аль-Холуда». Форвард отметился дублем и принес своей команде победу со счётом 2:1.
Матч между командами «Аль-Халидж» и «Аль-Шабаб» запомнился лишь удалением на 68-й минуте, но не голами – 0:0.
Чемпионат Саудовской Аравии. 18-й тур, 24 января
«Неом СК» – «Аль-Ахли» – 0:3
Голы: Тоуни, 55 (пен.), Марез, 64, Мийо, 67
Удаление: Аль-Давсари, 61
«Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак» – 1:2
Голы: Энрике, 16 – Аль-Ганнам, 50, 83
«Аль-Халидж» – «Аль-Шабаб» – 0:0
Удаление: Аль-Кхабрани, 68
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|16
|14
|2
|0
|44 - 15
|25.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль
|44
|2
|Аль-Ахли Джидда
|17
|12
|4
|1
|29 - 12
|28.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда
|40
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|16
|12
|1
|3
|44 - 18
|26.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|37
|4
|Аль-Кадaсиа
|16
|11
|3
|2
|38 - 15
|25.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд
|36
|5
|Аль-Таавун
|16
|11
|2
|3
|35 - 19
|26.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун
|35
|6
|Аль-Иттифак
|17
|8
|5
|4
|27 - 26
|28.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак
|29
|7
|Аль-Иттихад
|16
|8
|3
|5
|29 - 20
|26.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун
|27
|8
|Аль-Халидж
|17
|7
|4
|6
|37 - 27
|28.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак
|25
|9
|Аль-Фатех
|16
|6
|3
|7
|22 - 29
|25.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|21
|10
|Неом
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|30.01.26 17:50 Неом - Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех
|21
|11
|Аль-Хазм
|16
|4
|5
|7
|17 - 29
|26.01.26 17:20 Аль-Хазм - Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом
|17
|12
|Аль-Холуд
|17
|5
|0
|12
|25 - 32
|30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад
|15
|13
|Аль-Фейха
|16
|3
|5
|8
|14 - 31
|25.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд
|14
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|29.01.26 19:30 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|13
|15
|Дамак
|16
|1
|8
|7
|13 - 28
|26.01.26 17:20 Аль-Хазм - Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль
|11
|16
|Аль-Рияд
|16
|2
|4
|10
|16 - 36
|25.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд
|10
|17
|Аль-Ахдуд
|16
|2
|3
|11
|13 - 31
|26.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд
|9
|18
|Аль-Наджма
|16
|0
|4
|12
|16 - 33
|25.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж
|4
События матча
