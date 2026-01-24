Слот объяснил, почему Ливерпуль не сумел выиграть в 5-м матче АПЛ подряд
Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Борнмута»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Борнмута» (2:3) в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги:
«Это жестокая игра, если ты проигрываешь в добавленное время после того, как отыгрался с 0:2. Я думаю, что только 5-10 минут в первом тайме мы не имели полного контроля, мы несколько раз хорошо провели мяч, но пропустили два гола и остались без Гомеса, что не помогло.
Мне казалось, что если бы мы смогли сравнять счет в первом тайме, то вернулись бы в игру. Мы часто были в перспективных позициях, но проигрывали 0:2, и мне казалось, что мы забьем и вернемся в игру. Справедливо сказать, что в последние 10 минут игра была более открытой, но я видел, что мои игроки были уставшие, потому что между матчами у нас было только два дня.
В конце это были лучшие 10 минут «Борнмута». В основном играют те же несколько игроков, и можно с уверенностью сказать, что они были очень уставшими, и я не могу их винить, особенно если ты играешь против очень интенсивной команды, как «Борнмут».
