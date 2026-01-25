Ливерпуль повторил клубный антирекорд за последние 10 сезонов АПЛ

Ливерпуль потерпел седьмое поражение в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 23-го тура против Борнмута (2:3).

7 поражений после сыгранных 23 туров – это повторение худшего клубного результата за последние 10 сезонов (2022/23, также 7).

Число поражений Ливерпуля в АПЛ после 23 туров в последних 10 сезонах

2016/17 – 3

2017/18 – 2

2018/19 – 1

2019/20 – 0

2020/21 – 5

2021/22 – 2

2022/23 – 7

2023/24 – 2

2024/25 – 1

2025/26 – 7

Вспомним, кому проигрывали свои матчи «красные» в нынешней кампании Премьер-лиги.

Поражения Ливерпуля в АПЛ в сезоне 2025/26 (7)