Ливерпуль повторил клубный антирекорд за последние 10 сезонов АПЛ
«Красные» проиграли уже 7 матчей в чемпионате. Кому уступали?
25 января 2026, 00:24 | Обновлено 25 января 2026, 00:25
Ливерпуль потерпел седьмое поражение в АПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в выездном матче 23-го тура против Борнмута (2:3).
7 поражений после сыгранных 23 туров – это повторение худшего клубного результата за последние 10 сезонов (2022/23, также 7).
Число поражений Ливерпуля в АПЛ после 23 туров в последних 10 сезонах
- 2016/17 – 3
- 2017/18 – 2
- 2018/19 – 1
- 2019/20 – 0
- 2020/21 – 5
- 2021/22 – 2
- 2022/23 – 7
- 2023/24 – 2
- 2024/25 – 1
- 2025/26 – 7
Вспомним, кому проигрывали свои матчи «красные» в нынешней кампании Премьер-лиги.
Поражения Ливерпуля в АПЛ в сезоне 2025/26 (7)
- Борнмут – Ливерпуль – 3:2
- Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
- Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
- Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
- Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
- Челси – Ливерпуль – 2:1
- Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
