Англия
25 января 2026, 00:24 | Обновлено 25 января 2026, 00:25
Ливерпуль повторил клубный антирекорд за последние 10 сезонов АПЛ

«Красные» проиграли уже 7 матчей в чемпионате. Кому уступали?

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль потерпел седьмое поражение в АПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в выездном матче 23-го тура против Борнмута (2:3).

7 поражений после сыгранных 23 туров – это повторение худшего клубного результата за последние 10 сезонов (2022/23, также 7).

Число поражений Ливерпуля в АПЛ после 23 туров в последних 10 сезонах

  • 2016/17 – 3
  • 2017/18 – 2
  • 2018/19 – 1
  • 2019/20 – 0
  • 2020/21 – 5
  • 2021/22 – 2
  • 2022/23 – 7
  • 2023/24 – 2
  • 2024/25 – 1
  • 2025/26 – 7

Вспомним, кому проигрывали свои матчи «красные» в нынешней кампании Премьер-лиги.

Поражения Ливерпуля в АПЛ в сезоне 2025/26 (7)

  • Борнмут – Ливерпуль – 3:2
  • Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
  • Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
  • Брентфорд – Ливерпуль – 3:2
  • Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • Челси – Ливерпуль – 2:1
  • Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
