  4. Решение принято. Месси выбрал клуб, в котором завершит футбольную карьеру
Major League Soccer
25 января 2026, 00:26 |
Решение принято. Месси выбрал клуб, в котором завершит футбольную карьеру

Аргентинец не планирует покидать «Интер»

25 января 2026, 00:26 |
Решение принято. Месси выбрал клуб, в котором завершит футбольную карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси намерен завершить профессиональную карьеру в составе «Интер Майами» и больше не возвращаться в европейский футбол.

По информации источника, действующий контракт Месси с американским клубом рассчитан до 2028 года, и после его завершения форвард не планирует принимать новые вызовы.

Отмечается, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» принял решение повесить бутсы на гвоздь, выступая именно в США, где он сейчас является главной звездой MLS и ключевой фигурой «Интер Майами».

Интер Майами Лионель Месси Major League Soccer (MLS) завершение карьеры
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
