Решение принято. Месси выбрал клуб, в котором завершит футбольную карьеру
Аргентинец не планирует покидать «Интер»
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси намерен завершить профессиональную карьеру в составе «Интер Майами» и больше не возвращаться в европейский футбол.
По информации источника, действующий контракт Месси с американским клубом рассчитан до 2028 года, и после его завершения форвард не планирует принимать новые вызовы.
Отмечается, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» принял решение повесить бутсы на гвоздь, выступая именно в США, где он сейчас является главной звездой MLS и ключевой фигурой «Интер Майами».
