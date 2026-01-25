Решение принято. Месси выбрал клуб, в котором завершит футбольную карьеру

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси намерен завершить профессиональную карьеру в составе «Интер Майами» и больше не возвращаться в европейский футбол.

По информации источника, действующий контракт Месси с американским клубом рассчитан до 2028 года, и после его завершения форвард не планирует принимать новые вызовы.

Отмечается, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» принял решение повесить бутсы на гвоздь, выступая именно в США, где он сейчас является главной звездой MLS и ключевой фигурой «Интер Майами».