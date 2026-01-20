Месси получил неожиданное предложение о дальнейшей карьере

Бывший футболист Жерар Пике выразил восторг возможностью появления Лионеля Месси в его медиалиге Kings League.

По замыслу Пике, капитан сборной Аргентины сможет присоединиться к турниру после завершения карьеры в MLS. Пике уверен, что динамичный и менее изнурительный формат чемпионата будет интересен для Месси.

Kings League известна участием бывших звезд мирового футбола и постоянными инновациями, что делает ее привлекательной для игроков, которые уже покинули профессиональный спорт.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».