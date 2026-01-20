Месси получил неожиданное предложение о дальнейшей карьере
Пике приглашает аргентинца в свою медиалигу
Бывший футболист Жерар Пике выразил восторг возможностью появления Лионеля Месси в его медиалиге Kings League.
По замыслу Пике, капитан сборной Аргентины сможет присоединиться к турниру после завершения карьеры в MLS. Пике уверен, что динамичный и менее изнурительный формат чемпионата будет интересен для Месси.
Kings League известна участием бывших звезд мирового футбола и постоянными инновациями, что делает ее привлекательной для игроков, которые уже покинули профессиональный спорт.
Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренеру не нужны Шапаренко и Попов
Украинцу интересно драться в США