Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Месси получил неожиданное предложение о дальнейшей карьере
20 января 2026, 03:02
Месси получил неожиданное предложение о дальнейшей карьере

Пике приглашает аргентинца в свою медиалигу

Месси получил неожиданное предложение о дальнейшей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Бывший футболист Жерар Пике выразил восторг возможностью появления Лионеля Месси в его медиалиге Kings League.

По замыслу Пике, капитан сборной Аргентины сможет присоединиться к турниру после завершения карьеры в MLS. Пике уверен, что динамичный и менее изнурительный формат чемпионата будет интересен для Месси.

Kings League известна участием бывших звезд мирового футбола и постоянными инновациями, что делает ее привлекательной для игроков, которые уже покинули профессиональный спорт.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».

Лионель Месси Жерар Пике Интер Майами медиафутбол
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
