Испания24 января 2026, 23:18 |
ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче Вильярреал – Реал
Нападающий отличился забитым мячом на 49-й минуте.
24 января 2026, 23:18 |
В субботу, 24 января 2026 года, проходит матч 21-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом». Игра проходит в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
На 49-й минуте счет встречи открыл нападающий королевского клуба Килиан Мбаппе.
Француз первым отреагировал на ошибку при перехвате мяча от защитника хозяев поля.
