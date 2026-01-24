В субботу, 24 января 2026 года, проходит матч 21-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом». Игра проходит в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

На 49-й минуте счет встречи открыл нападающий королевского клуба Килиан Мбаппе.

Француз первым отреагировал на ошибку при перехвате мяча от защитника хозяев поля.

ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче Вильярреал – Реал