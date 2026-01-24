Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче Вильярреал – Реал
Испания
24 января 2026, 23:18 |
101
0

ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче Вильярреал – Реал

Нападающий отличился забитым мячом на 49-й минуте.

24 января 2026, 23:18 |
101
0
ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче Вильярреал – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В субботу, 24 января 2026 года, проходит матч 21-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом». Игра проходит в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

На 49-й минуте счет встречи открыл нападающий королевского клуба Килиан Мбаппе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Француз первым отреагировал на ошибку при перехвате мяча от защитника хозяев поля.

ВИДЕО. Мбаппе открыл счет в матче Вильярреал – Реал

По теме:
Германия обыграла Норвегию и стала лидером группы. Результаты ЧЕ-2026
Вильярреал – Реал Мадрид – 0:2. Дубль Мбаппе. Видео голов и обзор
Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Вильярреал - Реал Килиан Мбаппе
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Биатлон | 24 января 2026, 15:22 5
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й

IBU официально аннулировал результат немецкой команды

Невероятный Собослаи не помог. Ливерпуль упустил ничью против Борнмута
Футбол | 24 января 2026, 21:25 5
Невероятный Собослаи не помог. Ливерпуль упустил ничью против Борнмута
Невероятный Собослаи не помог. Ливерпуль упустил ничью против Борнмута

Матч против Борнмута завершился поражением мерсисайдцев

Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Футбол | 24.01.2026, 05:42
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Футбол | 24.01.2026, 19:20
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Роналду заставил обеднеть свой бывший клуб на миллионы евро
Футбол | 25.01.2026, 00:07
Роналду заставил обеднеть свой бывший клуб на миллионы евро
Роналду заставил обеднеть свой бывший клуб на миллионы евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Косенко объяснил сенсационное поражение сборной Украины на Евро-2026
Косенко объяснил сенсационное поражение сборной Украины на Евро-2026
23.01.2026, 03:55 4
Футзал
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 6
Бокс
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 1
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 13
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 11
Другие виды
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем