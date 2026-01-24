Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виноват ветер. Капитан Ливерпуля нашел причину поражения от Борнмута
Англия
24 января 2026, 22:40 |
Вирджил ван Дейк решил оправдать плохую игру погодой

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан и центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Борнмута» (2:3) в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я очень разочарован. Последняя минута игры была очень тяжелой, мы очень упорно работали во втором тайме, чтобы вернуться в игру, и пропустить гол в конце матча было очень обидно. Я чувствовал, что меня заблокировали, но судья и VAR не учли это. Я могу стоять здесь и говорить, что этого не должно было быть, но это случилось, и что есть, то есть.

Первый гол было трудно оценить, ветер очень повлиял, поэтому было трудно. Пропустить такой гол – это не проблема, но это нехорошо. Пропустить два гола за короткий промежуток времени – это совсем нехорошо. Гол, который мы забили в первом тайме, был очень важен для импульса во втором тайме.

После игры и в определенный момент легко сказать, что кто-то должен был сделать то, кто-то должен был сделать другое, и я знаю, что так и будет, но мы решили удержать мяч, и в итоге они его отобрали. Проигрывать никогда не приятно, особенно как игроку «Ливерпуля». В этом сезоне мы пытаемся найти стабильность.

Я не думаю, что есть какие-то сомнения относительно нашей сплоченности, но стабильность, к которой мы стремимся, еще нужно найти. Это то, с чем мы имеем дело, и мы хотим играть и выигрывать матчи».

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Вирджил ван Дейк Борнмут - Ливерпуль
Дмитрий Вус Источник: BBC
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

