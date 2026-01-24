Трабзонспор отклонил три предложения по Батагову, в том числе от клуба АПЛ

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» оценивает возможность уже в январе продать своего 23-летнего центрбека Арсения Батагова, который является кандидатом в национальную сборную Украины.

В настоящий момент наиболее очевидным претендентом на Батагова является «Борнмут», который предложил аренду украинца за 4 миллиона евро до конца сезона с дальнейшим выкупом за 24 миллиона.

Еще три конкретных предложения о продаже Батагова «Трабзонспор» уже отклонил. 25 миллионов евро за украинца давала португальская «Бенфика», 12 миллионов предлагал «Ноттингем Форест» из АПЛ, а 10 миллионов изъявлял готовность заплатить «Лацио» из итальянской Серии А.

Контракт Батагова с турецким клубом рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне Арсений провел 22 официальных матча за «Трабзонспор», отличившись 1 голом и 3 ассистами.