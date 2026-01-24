ОФИЦИАЛЬНО. Наполи приобрел нападающего из аутсайдера Серии А

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 января 2026, 21:34 | Обновлено 24 января 2026, 21:35
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоване

«Наполи» сообщил на официальном сайте о подписании контракта с Джоване Сантана ду Насименто.

22-летний нападающий подписал контракт до 2030 года с опцией продления еще на один год. По данным итальянских СМИ, сумма трансфера составила 20 млн евро с учетом бонусов.

Бразилец перешел в «Верону» на правах свободного агента из «Коринтианса» летом 2025 года и провел 21 матч в Серии A, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

В его активе также 19 матчей за сборную Бразилии U20, в которых он отметился двумя голами, а также четыре поединка за сборную Бразилии U23.

Дебютировать за «Наполи» Джоване может уже в воскресенье, 25 января, в выездном матче против «Ювентуса», который начнется в 19:00 по киевскому времени.

Наполи Верона Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: ФК Наполи
