Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вингер Динамо согласился перейти в худшую команду бразильской Серии А
Бразилия
24 января 2026, 22:30 |
231
0

Экс-вингер Динамо согласился перейти в худшую команду бразильской Серии А

Карлос де Пена близок к переходу в «Спорт Ресифи»

24 января 2026, 22:30 |
231
0
Экс-вингер Динамо согласился перейти в худшую команду бразильской Серии А
instagram.com/carlosdepena

33-летний уругвайский вингер Карлос де Пена, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», близок к переходу в бразильский «Спорт Ресифи».

В настоящий момент де Пена находится в статусе свободного агента, так как покинул в начале года «Куритибу», с которой у него истек контракт.

По информации журналиста Педро Мараньяо, Карлос уже прибыл в Ресифи и в ближайшее время должен будет пройти медицинское обследование, после которого местный клуб официально объявит о его подписании.

«Спорт Ресифи» по итогам сезона-2025 стал худшей командой в бразильской Серии А, вылетев в низший дивизион.

Минувший год Карлос де Пена отыграл в бразильской Серии В, где провел 29 матчей за «Куритибу», отличившись 1 голом и 2 ассистами.

Напомним, за «Динамо» де Пена выступал с 2019 по 2022 годы.

По теме:
Игроку, от которого отказалось Динамо, запрещено играть в УПЛ из-за ФИФА
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий лидера Первой лиги перешел в клуб из Грузии
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи приобрел нападающего из аутсайдера Серии А
Карлос де Пена Спорт Ресифи Динамо Киев трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Бражко должен быть благодарен бывшему игроку чемпионата Англии
Футбол | 24 января 2026, 20:38 0
Владимир Бражко должен быть благодарен бывшему игроку чемпионата Англии
Владимир Бражко должен быть благодарен бывшему игроку чемпионата Англии

Нагнойный считает, что игрок «Динамо» раскрылся благодаря Реймонду Аттевелду

Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Футбол | 24 января 2026, 06:22 1
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой

Тренер хочет видеть в команде нового нападающего

Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Футбол | 24.01.2026, 05:42
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
Футбол | 23.01.2026, 22:49
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Биатлон | 24.01.2026, 15:22
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 2
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 6
Бокс
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 6
Бокс
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
23.01.2026, 04:55
Теннис
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 86
Футбол
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем