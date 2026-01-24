Экс-вингер Динамо согласился перейти в худшую команду бразильской Серии А

33-летний уругвайский вингер Карлос де Пена, который известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», близок к переходу в бразильский «Спорт Ресифи».

В настоящий момент де Пена находится в статусе свободного агента, так как покинул в начале года «Куритибу», с которой у него истек контракт.

По информации журналиста Педро Мараньяо, Карлос уже прибыл в Ресифи и в ближайшее время должен будет пройти медицинское обследование, после которого местный клуб официально объявит о его подписании.

«Спорт Ресифи» по итогам сезона-2025 стал худшей командой в бразильской Серии А, вылетев в низший дивизион.

Минувший год Карлос де Пена отыграл в бразильской Серии В, где провел 29 матчей за «Куритибу», отличившись 1 голом и 2 ассистами.

Напомним, за «Динамо» де Пена выступал с 2019 по 2022 годы.