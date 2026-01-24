Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 января 2026, 21:59
ФОТО. Лицо и эмоции Слота после пропущенного гола на 90+5

Мерсисайдцы проиграли Борнмуту со счетом 2:3

ФОТО. Лицо и эмоции Слота после пропущенного гола на 90+5
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

В субботу, 24 января 2026 года, состоялся поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» принимал «Ливерпуль». Матч прошел на стадионе «Виталити Стедиум» и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

Мерсисайдцы проиграли из-за пропущенного гола от Амина Адли на 90+5-й минуте.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Режиссерам трансляции удалось снять лицо главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота сразу после пропущенного гола.

ФОТО. Лицо и эмоции Слота после пропущенного гола на 90+5

