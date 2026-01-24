ФОТО. Лицо и эмоции Слота после пропущенного гола на 90+5
Мерсисайдцы проиграли Борнмуту со счетом 2:3
В субботу, 24 января 2026 года, состоялся поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Борнмут» принимал «Ливерпуль». Матч прошел на стадионе «Виталити Стедиум» и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.
Мерсисайдцы проиграли из-за пропущенного гола от Амина Адли на 90+5-й минуте.
Режиссерам трансляции удалось снять лицо главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота сразу после пропущенного гола.
Arne Slot's reaction to Bournemouth's last minute winner. 😬 pic.twitter.com/6332LcHKr8— Football Xtra™ (@FootballXtra0) January 24, 2026
