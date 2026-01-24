К Зинченко в Аякс может приехать украинец и вытеснить игрока из основы

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко пообщался и оценил возможные трансферы Александра Зинченко и Ефима Конопли в «Аякс».

«Для Аякса и самого Саши это очень классный вариант. У него будет возможность поиграть с довольно перспективной молодежью в Аяксе, навязав борьбу за второе место. Зина возвращается в чемпионат, который он очень хорошо знает в статусе уже сформировавшегося футболиста. На этом этапе было важно не ошибиться при выборе команды, получая постоянно игровые минуты.

Аяксу не хватает игроков с опытом, которые имеют менталитет победителя. Это поколение не может держать удар, когда что-то идет не так. Команда может легко отдать выигрышный матч с Гоу Эхед, выигрывая 2:0. Очень болезненным было поражение от АЗ (0:6) в Кубке Нидерландов. Одному Классену будет трудно собрать воедино детский сад. Ролевая модель Тадича или Хендерсона – это то, что хочет видеть Аякс от Зинченко. Перед ним стоит задача стать лидером, помочь поставить игру, направлять молодежь.

За Ефима могу сказать, что он может в теории вытеснить из состава Антона Гааи, который не выглядит убедительно на правой бровке, имея опыт игры в ЛЧ и за сборную Украины, – сказал Левченко.