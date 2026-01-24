Испания24 января 2026, 22:13 |
Вильярреал – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Ла Лиги
В субботу, 24 января 2026 года, проходит матч 21-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».
Игра проходит в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 24 января
Вильярреал – Реал Мадрид – 0:0
Видеотрансляция матча
