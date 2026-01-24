Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 января 2026, 22:13
Вильярреал – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 21-го тура Ла Лиги

Вильярреал – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 января 2026 года, проходит матч 21-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и мадридским «Реалом».

Игра проходит в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Керамика».

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 24 января
Вильярреал – Реал Мадрид – 0:0

Видеотрансляция матча

Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Вильярреал - Реал видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
