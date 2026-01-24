Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий лидера Первой лиги перешел в клуб из Грузии
Украина. Первая лига
24 января 2026, 22:04 | Обновлено 24 января 2026, 22:05
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий лидера Первой лиги перешел в клуб из Грузии

Андрей Андрейчук подписал контракт с ФК «Гагра»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий лидера Первой лиги перешел в клуб из Грузии
ФК Гагра. Андрей Андрейчук

ФК «Гагра» сообщил о подписании контракта с украинским нападающим Андреем Андрейчуком.

Детали соглашения не сообщаются. Переход состоялся на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Андрейчука была «Буковина», за которую он сыграл 49 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Ранее 22-летний нападающий выступал за «Прикарпатье» и «Александрию».

Главным тренером «Гагры» является хорошо известный украинским болельщикам Желько Любенович.

В сезоне 2025 «Гагра» финишировала на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Грузии.

