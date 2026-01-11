Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 января 2026, 04:32 |
0

Михаила Мудрика обвинили в непростом характере и самолюбии

Бывший футболист «Шахтера» Сергей Попов – об украинском вингере

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист «Шахтера» Сергей Попов поделился мыслями о Михаиле Мудрике.

«Мудрик сразу отличался скоростью и техникой. Он буквально спал с мячом: жонглировал, отрабатывал элементы, доводил технику до автоматизма. И со временем это дало результат. Да, у него непростой характер – он и самолюбив, и колюч, но чрезвычайно целеустремлен.

Когда я пригласил его в сборную, там были ребята старше него. И важно было правильно ввести его в коллектив, чтобы команда его приняла. Были определенные нюансы, но мы их успешно прошли», – сказал Попов.

Попов пересекался с Мудриком в юношеских сборных Украины, где работал тренером.

Сергей Попов (футболист) Михаил Мудрик
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
