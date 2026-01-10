Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил

Фланговый полузащитник Олег Ильин рассказал, как так получилось, что за один день он покинул два клуба Украинской Премьер-лиги.

Во вторник, 6 января, о прекращении сотрудничества с 28-летним футболистом объявили «Колос» (истек срок контракта) и «Оболонь» (истек срок арендного соглашения)

– В один день стало известно, что вы покинули и «Оболонь», и «Колос». Как так получилось, что обе истории завершились одновременно?

– На самом деле это просто стечение обстоятельств. Может, пресс-службы договорились между собой? Шучу, конечно, но по факту – так просто сложилась ситуация во времени.

Я очень благодарен «Оболони» за этот период. Клуб принял меня максимально тепло – как тренерский штаб, так и команда, персонал, руководство. Это был важный и ценный этап моей карьеры, о котором у меня остались только положительные воспоминания.

– На протяжении долгого периода вы были одним из лидеров «Колоса», но в последних двух сезонах команда перестала на вас рассчитывать. Как вы считаете, почему так произошло?

– Я не считаю, что был слабее тех футболистов, которые играли или приходили в «Колос». Но с приходом нового тренерского штаба, в частности Александра Поздеева, в клубе изменилась концепция: появился акцент на молодых игроков и легионеров.

Это нормальные футбольные процессы – каждый тренер строит команду под свое видение. При этом руководство клуба, и особенно президент Андрей Анатольевич, всегда относились ко мне очень корректно и по-человечески. За это я им искренне благодарен.

В «Колосе» я провел важный отрезок карьеры и покидаю клуб с уважением и благодарностью, – рассказал Ильин.