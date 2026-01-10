Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 14:17
Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил

Олег Ильин играл на правах аренды за «Оболонь», но контракт принадлежал «Колосу»

ФК Оболонь Киев. Олег Ильин

Фланговый полузащитник Олег Ильин рассказал, как так получилось, что за один день он покинул два клуба Украинской Премьер-лиги.

Во вторник, 6 января, о прекращении сотрудничества с 28-летним футболистом объявили «Колос» (истек срок контракта) и «Оболонь» (истек срок арендного соглашения)

– В один день стало известно, что вы покинули и «Оболонь», и «Колос». Как так получилось, что обе истории завершились одновременно?

– На самом деле это просто стечение обстоятельств. Может, пресс-службы договорились между собой? Шучу, конечно, но по факту – так просто сложилась ситуация во времени.

Я очень благодарен «Оболони» за этот период. Клуб принял меня максимально тепло – как тренерский штаб, так и команда, персонал, руководство. Это был важный и ценный этап моей карьеры, о котором у меня остались только положительные воспоминания.

– На протяжении долгого периода вы были одним из лидеров «Колоса», но в последних двух сезонах команда перестала на вас рассчитывать. Как вы считаете, почему так произошло?

– Я не считаю, что был слабее тех футболистов, которые играли или приходили в «Колос». Но с приходом нового тренерского штаба, в частности Александра Поздеева, в клубе изменилась концепция: появился акцент на молодых игроков и легионеров.

Это нормальные футбольные процессы – каждый тренер строит команду под свое видение. При этом руководство клуба, и особенно президент Андрей Анатольевич, всегда относились ко мне очень корректно и по-человечески. За это я им искренне благодарен.

В «Колосе» я провел важный отрезок карьеры и покидаю клуб с уважением и благодарностью, – рассказал Ильин.

Оболонь Киев Колос Ковалевка Олег Ильин трансферы трансферы УПЛ аренда игрока свободный агент
Николай Тытюк
