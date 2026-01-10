Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский форвард после Оболони подписал контракт с грузинским клубом
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 16:47 |
Украинский форвард после Оболони подписал контракт с грузинским клубом

Виктор Близниченко в сезоне 2026 года начнет играть за Торпедо Кутаиси

ФК Оболонь. Виктор Близниченко

23-летний украинский форвард Виктор Близниченко подписал контракт с грузинской командой Торпедо Кутаиси.

По информации Sport.ua, в ближайшие дни Торпедо официально представит Виктора. Детали соглашения пока что остаются неизвестными.

Последним клубом Виктора была киевская Оболонь, цвета которой он защищал с лета 2024 года. В сентября Близниченко и Оболонь завершили сотрудничество по обоюдному согласию.

Близниченко, помимо Оболони, также выступал за Ингулец и Кривбасс. Виктор является воспитанником киевского Динамо.

Торпедо Кутаиси в сезоне 2025 года заняло третье место в чемпионат Грузии и сыграет в квалификации Лиги конференций в следующей кампании.

Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
