Украинский форвард после Оболони подписал контракт с грузинским клубом
Виктор Близниченко в сезоне 2026 года начнет играть за Торпедо Кутаиси
23-летний украинский форвард Виктор Близниченко подписал контракт с грузинской командой Торпедо Кутаиси.
По информации Sport.ua, в ближайшие дни Торпедо официально представит Виктора. Детали соглашения пока что остаются неизвестными.
Последним клубом Виктора была киевская Оболонь, цвета которой он защищал с лета 2024 года. В сентября Близниченко и Оболонь завершили сотрудничество по обоюдному согласию.
Близниченко, помимо Оболони, также выступал за Ингулец и Кривбасс. Виктор является воспитанником киевского Динамо.
Торпедо Кутаиси в сезоне 2025 года заняло третье место в чемпионат Грузии и сыграет в квалификации Лиги конференций в следующей кампании.
