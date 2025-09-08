ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь прекратила сотрудничество с фланговым полузащитником

22-летний левый вингер Виктор Близниченко завершил сотрудничество с киевской «Оболонью».

Об этом официально сообщили на сайте «пивоваров».

Виктор Близниченко – воспитанник киевского «Динамо». Выступал за столичный клуб на молодежном уровне.

Впоследствии в карьере Близниченко были «Ингулец» из Петрового и криворожский «Кривбасс».

К киевской «Оболони» присоединился в прошлом сезоне. Сыграл за «пивоваров» 30 матчей (с учетом нового сезона) и отличился двумя результативными ударами.