Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь прекратила сотрудничество с фланговым полузащитником
Украина. Премьер лига
08 сентября 2025, 18:46 |
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь прекратила сотрудничество с фланговым полузащитником

Виктор Близниченко получил статус свободного агента

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь прекратила сотрудничество с фланговым полузащитником
ФК Оболонь

22-летний левый вингер Виктор Близниченко завершил сотрудничество с киевской «Оболонью».

Об этом официально сообщили на сайте «пивоваров».

Виктор Близниченко – воспитанник киевского «Динамо». Выступал за столичный клуб на молодежном уровне.

Впоследствии в карьере Близниченко были «Ингулец» из Петрового и криворожский «Кривбасс».

К киевской «Оболони» присоединился в прошлом сезоне. Сыграл за «пивоваров» 30 матчей (с учетом нового сезона) и отличился двумя результативными ударами.

трансферы свободный агент расторжение контракта Оболонь Киев трансферы УПЛ Виктор Близниченко
Александр Сильченко Источник: ФК Оболонь
Комментарии 0
