ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь прекратила сотрудничество с фланговым полузащитником
Виктор Близниченко получил статус свободного агента
22-летний левый вингер Виктор Близниченко завершил сотрудничество с киевской «Оболонью».
Об этом официально сообщили на сайте «пивоваров».
Виктор Близниченко – воспитанник киевского «Динамо». Выступал за столичный клуб на молодежном уровне.
Впоследствии в карьере Близниченко были «Ингулец» из Петрового и криворожский «Кривбасс».
К киевской «Оболони» присоединился в прошлом сезоне. Сыграл за «пивоваров» 30 матчей (с учетом нового сезона) и отличился двумя результативными ударами.
