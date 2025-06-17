Источник: экс-игрок Днепра-1 может вскоре вернуться в УПЛ

Криворожский Кривбасс активно работает над усилением состава перед стартом нового сезона.

Клуб готовит несколько трансферов, и одним из них может стать возвращение в УПЛ украинского форварда Даниэля Кивинды.

Ожидается, что Кивинда, который принадлежит румынскому «Фарулу», разорвет контракт с клубом и поедет на первый тренировочный сбор с «Кривбассом». Скорее всего, состоится заключение полноценного контракта с криворожским коллективом.

Еще одним потенциальным новичком «Кривбасса» может стать израильский полузащитник Бар Лин, контракт которого принадлежит тель-авивскому «Маккаби». В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за Хапоэль Хайфа.

Также среди потенциальных подписаний клуб из Кривого Рога рассматривает двух игроков «Ингульца» – вингера Олега Пушкарева и центрального защитника Александра Дихтярука.