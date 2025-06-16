Играет на трех позициях. Кривбасс нашел усиление в чемпионате Израиля
Полузащитник Бар Лин может перейти в чемпионат Украины
Криворожский «Кривбасс» намерен усилить центр поля перспективным легионером во время летнего трансферного окна.
Клуб Украинской Премьер-лиги заинтересован в услугах 20-летнего полузащитника Бар Лина, который выступает в чемпионате Израиля.
По информации источника, «Кривбасс» и «Маккаби» Тель-Авив провели успешные переговоры – на данный момент криворожский коллектив завершает переход игрока.
Бар Лин провел нынешний сезон в составе «Хапоэля» из Хайфы, где выступал на правах аренды. Сыграл 21 матч, в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.
Стоит отметить, что израильтянин может закрыть сразу три позиции – опорного и центрального полузащитника, а также правого вингера.
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