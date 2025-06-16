Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Играет на трех позициях. Кривбасс нашел усиление в чемпионате Израиля
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 12:33 |
425
0

Играет на трех позициях. Кривбасс нашел усиление в чемпионате Израиля

Полузащитник Бар Лин может перейти в чемпионат Украины

16 июня 2025, 12:33 |
425
0
Играет на трех позициях. Кривбасс нашел усиление в чемпионате Израиля
Getty Images/Global Images Ukraine. Бар Лин

Криворожский «Кривбасс» намерен усилить центр поля перспективным легионером во время летнего трансферного окна.

Клуб Украинской Премьер-лиги заинтересован в услугах 20-летнего полузащитника Бар Лина, который выступает в чемпионате Израиля.

По информации источника, «Кривбасс» и «Маккаби» Тель-Авив провели успешные переговоры – на данный момент криворожский коллектив завершает переход игрока.

Бар Лин провел нынешний сезон в составе «Хапоэля» из Хайфы, где выступал на правах аренды. Сыграл 21 матч, в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.

Стоит отметить, что израильтянин может закрыть сразу три позиции – опорного и центрального полузащитника, а также правого вингера.

По теме:
Украинский футболиста из АПЛ мог перейти в клуб УПЛ
Барселона готова продать футболиста, который забил 19 голов в сезоне
Идеальный вариант. Зинченко заинтересован в переходе в Милан
Кривбасс Кривой Рог чемпионат Израиля по футболу Маккаби Тель-Авив ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Футбол | 15 июня 2025, 20:56 117
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию

Команда Унаи Мельгосы одержала первую победу на чемпионате Европы

Милевский назвал лучшего игрока сборной Украины после победы на Евро
Футбол | 16 июня 2025, 13:05 0
Милевский назвал лучшего игрока сборной Украины после победы на Евро
Милевский назвал лучшего игрока сборной Украины после победы на Евро

Бывший футболист «Динамо» выделил двоих – Ваната и Брагару

Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Футбол | 15.06.2025, 16:38
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
Футбол | 16.06.2025, 11:29
Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Футбол | 16.06.2025, 08:24
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 4
Бокс
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 2
Футбол
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
15.06.2025, 17:45
Футбол
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
15.06.2025, 22:47 5
Другие виды
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
15.06.2025, 10:23 13
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем