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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 08:14 |
635
0

Один из лучших бомбардиров УПЛ может перебраться в иностранный клуб

«Кривбасс» готов отпустить полузащитника Егора Твердохлеба

12 июня 2025, 08:14 |
635
0
Один из лучших бомбардиров УПЛ может перебраться в иностранный клуб
ФК Кривбасс Кривой Рог. Егор Твердохлеб

Атакующий полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб может покинуть чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы несколько иностранных команд, а главным претендентом на игрока считается польский «Видзев», который занял 13-е место в чемпионате.

«Кривбасс» готов отпустить полузащитника, но повесил на него ценник, который составляет 1,5 млн евро. Сообщается, что руководство криворожского коллектива может рассмотреть и предложения, которые будут начинаться с одного миллиона.

В нынешнем сезоне Твердохлеб стал одним из лучших бомбардиров в Премьер-лиге. Егор записал на свой счет 14 голов и две результативные передачи после 24-х сыгранных матчей и стал вторым в рейтинге.

«Кривбасс» до последнего тура боролся за попадание в Лигу конференций, но не сумел обогнать житомирское «Полесье» и завершил чемпионат на пятой позиции.

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Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб чемпионат Польши по футболу Видзев Лодзь ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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