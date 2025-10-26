Шахтер – Кудровка – 4:0. Дубль Элиаса и отраженный пенальти. Видео голов

26 октября в 15:30 стартовал матч между «Шахтером» и «Кудровкой» в десятом туре Украинской Премьер-лиги.

Первая встреча команд в истории прошла на «Арене Львов». Главным арбитром матча стал Роман Блавацкий.

«Шахтёр» без особых проблем разобрался с соперником, отправив четыре мяча в ворота «Кудровки» – 4:0.

Дублем в поединке отметился Кауан Элиас, а Олег Очеретько и Антон Глущенко впервые забили за основную команду «Шахтера».

Под занавес встречи «горняки» потеряли капитана команды Валерия Бондаря, который из-за боли в колене не смог продолжить игру.

УПЛ-2025/26. 10-й тур, 26 октября

«Шахтер» – «Кудровка» – 4:0

Голы: Элиас, 6, 51, Очеретько, 31, Глушенко, 87

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0, Элиас, 6 мин

ГОЛ! 2:0, Очеретько, 31 мин

ГОЛ! 3:0, Элиас, 51 мин

ГОЛ! 4:0, Глущенко, 87 мин