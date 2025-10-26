Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Кудровка – 4:0. Дубль Элиаса и отраженный пенальти. Видео голов
Премьер-лига
Шахтер Донецк
26.10.2025 15:30 – FT 4 : 0
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 18:25 | Обновлено 26 октября 2025, 18:26
1619
0

26 октября прошел матч 10-го тура УПЛ

Шахтер – Кудровка – 4:0. Дубль Элиаса и отраженный пенальти. Видео голов
УПЛ

26 октября в 15:30 стартовал матч между «Шахтером» и «Кудровкой» в десятом туре Украинской Премьер-лиги.

Первая встреча команд в истории прошла на «Арене Львов». Главным арбитром матча стал Роман Блавацкий.

«Шахтёр» без особых проблем разобрался с соперником, отправив четыре мяча в ворота «Кудровки» – 4:0.

Дублем в поединке отметился Кауан Элиас, а Олег Очеретько и Антон Глущенко впервые забили за основную команду «Шахтера».

Под занавес встречи «горняки» потеряли капитана команды Валерия Бондаря, который из-за боли в колене не смог продолжить игру.

УПЛ-2025/26. 10-й тур, 26 октября

«Шахтер» – «Кудровка» – 4:0

Голы: Элиас, 6, 51, Очеретько, 31, Глушенко, 87

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0, Элиас, 6 мин

ГОЛ! 2:0, Очеретько, 31 мин

ГОЛ! 3:0, Элиас, 51 мин

ГОЛ! 4:0, Глущенко, 87 мин

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Глущенко (Шахтер Донецк).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (Шахтер Донецк), асcист Артем Бондаренко.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
По теме:
БЕЛИК: «Почему-то считали, что для победы достаточно катать мяч»
ВИДЕО. Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ. Отличный ассист от Кабаева, и 3:0
ВИДЕО. Как Мбаппе не реализовал пенальти в матче Реал – Барселона
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Шахтер - Кудровка Антон Глущенко Олег Очеретько Кауан Элиас
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
