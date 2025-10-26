Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Премьер-лига
Шахтер Донецк
26.10.2025 15:30 – FT 4 : 0
Кудровка
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 17:22 | Обновлено 26 октября 2025, 17:29
411
25

«Горняки» вспомнили вкус победы

25
УПЛ

В воскресенье, 26 октября, состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Шахтёр» и «Кудровка». Встреча прошла во Львове на стадионе «Львов Арена».

Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Шахтёр» – «Кудровка» – 4:0

Голы: Кауан Элиас, 7, 51; Очеретько, 32; Глущенко, 87

Коркишко, 72 – не реализованный пенальти

Предупреждения: Марлон Гомес, 50; Очеретько, 52; Глущенко, 71 – Мельничук, 64

«Шахтёр»: Резник – Педро Энрике, Марлон Сантос, Бондар (Матвиенко, 84), Тобиас – Марлон Гомес (Иссаки, 63), Очеретько (Назарина, 74), Бондаренко (Глущенко, 63) – Невертон, Кауан Элиас, Педриньо (Эгинальду, 63).

«Кудровка»: Яшков – Мельничук (Гусев, 76), Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Нагнойный (Матвеев, 68), Думанюк – Козак, Сторчоус (Демченко, 80), Свитюха (Коркишко, 46) – Легостаев (Овусу, 46).

Арбитр: Роман Блаватский (Львов)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЁР – КУДРОВКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Шахтер - Кудровка отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bulba_sumkin
С уверенной победой, лучший клуб Украины!)
Ответить
+3
AK.228
Глущенко красава👏
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Arera
На очереди киевскиее сепары!
Ответить
+1
SamojlovS
Вітання переможцям! Шахтар наздогнав Динамо за різницею м'ячів. Будемо дивитися, чим сьогодні дадуть відповідь кияни. 
Ответить
+1
Фанькин кот
Красивая уверенная победа!🎆 Хотя прискорбно, что добыта она ценой жертвования игрой еврокубковой. Такие нынче реалии, к сожалению. Война, сложнейшая логистика... Но верим, что в следующих матчах ЛК горняки наверстаю упущенное!🧡🖤⚒️
Ответить
0
u6464u
сподобалось що Туран повів себе щодо Назарини як тренер профі, як людина з великої літери.
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Очень чтим мы Кудровчан:
За них против "цифр" болели!
Но сегодня - для Дончан:
Мы очень победы хотели!
⚽⚽⚽⚽
Нас обогнать не дали харькову:
За то селянам - уваженье!
Но посль провала в Кракове —
Нам нужно было утешенье!
🟧⚒️⬛
И вышло утешить нас - у горняков!
Мы будем вернЫ им вовеки-веков! 😊
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Еврей на пафосе
Пафосная победа☝️
Ответить
-1
_9Quantum19_KhM25
Пручалися "кроти", пручалися, а "гірники" все одно Кудрівку взяли і розгромили. Не дивлячись на зловтішання своїх власних вболівальників з нічиєї у матчі "Металіст" - "Ворскла".
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🎉🎉🟧⬛Отлично, хоть и сочувствуем Кудровке.
Теперь верим, что и бело-синим⚪🔵 удастся набрать с ККР не менее 1 балла! 😊
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Al Fredli
І все.Дивимось далі.
Ответить
-1
Alex86 1
Ого, целую кудровку обыграли, там игроков по маркту почти на 5 млн евро, супротив шахте - 153 млн евро )
Ответить
-3
Показать Скрыть 7 ответов
contr
Шахтар -лайно кротяче 💩
Ответить
-4
