Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
«Горняки» вспомнили вкус победы
В воскресенье, 26 октября, состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Шахтёр» и «Кудровка». Встреча прошла во Львове на стадионе «Львов Арена».
Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Шахтёр» – «Кудровка» – 4:0
Голы: Кауан Элиас, 7, 51; Очеретько, 32; Глущенко, 87
Коркишко, 72 – не реализованный пенальти
Предупреждения: Марлон Гомес, 50; Очеретько, 52; Глущенко, 71 – Мельничук, 64
«Шахтёр»: Резник – Педро Энрике, Марлон Сантос, Бондар (Матвиенко, 84), Тобиас – Марлон Гомес (Иссаки, 63), Очеретько (Назарина, 74), Бондаренко (Глущенко, 63) – Невертон, Кауан Элиас, Педриньо (Эгинальду, 63).
«Кудровка»: Яшков – Мельничук (Гусев, 76), Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Нагнойный (Матвеев, 68), Думанюк – Козак, Сторчоус (Демченко, 80), Свитюха (Коркишко, 46) – Легостаев (Овусу, 46).
Арбитр: Роман Блаватский (Львов)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Николаевич не хочет быть спортивным директором
Тренер – о том, как клуб функционирует во время войны
За них против "цифр" болели!
Но сегодня - для Дончан:
Мы очень победы хотели!
⚽⚽⚽⚽
Нас обогнать не дали харькову:
За то селянам - уваженье!
Но посль провала в Кракове —
Нам нужно было утешенье!
🟧⚒️⬛
И вышло утешить нас - у горняков!
Мы будем вернЫ им вовеки-веков! 😊
Теперь верим, что и бело-синим⚪🔵 удастся набрать с ККР не менее 1 балла! 😊