Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку

В воскресенье, 26 октября, состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Шахтёр» и «Кудровка». Встреча прошла во Львове на стадионе «Львов Арена».

Отчёт о матче ожидайте в ближайшее время.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Шахтёр» – «Кудровка» – 4:0

Голы: Кауан Элиас, 7, 51; Очеретько, 32; Глущенко, 87

Коркишко, 72 – не реализованный пенальти

Предупреждения: Марлон Гомес, 50; Очеретько, 52; Глущенко, 71 – Мельничук, 64

«Шахтёр»: Резник – Педро Энрике, Марлон Сантос, Бондар (Матвиенко, 84), Тобиас – Марлон Гомес (Иссаки, 63), Очеретько (Назарина, 74), Бондаренко (Глущенко, 63) – Невертон, Кауан Элиас, Педриньо (Эгинальду, 63).

«Кудровка»: Яшков – Мельничук (Гусев, 76), Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Нагнойный (Матвеев, 68), Думанюк – Козак, Сторчоус (Демченко, 80), Свитюха (Коркишко, 46) – Легостаев (Овусу, 46).

Арбитр: Роман Блаватский (Львов)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЁР – КУДРОВКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА