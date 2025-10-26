Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Шахтер Донецк
26.10.2025 15:30
Кудровка
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 03:35
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Генеральная репетиция перед «классической» неделей

26 октября 2025, 03:35
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 26 октября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и «Кудровка». Стартовый свисток рефери Дмитрий Панчишин из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер


Донецкий «Шахтер» вновь вернулся к режиму двух матчей в неделю, а поскольку речь идет еще и о еврокубках, то ни о каком нормальном тренировочном цикле речи не идет. Арда Туран, в лучшем случае, сможет дать своим игрокам право на легкую разминку и пару часов теоретических занятий, хотя в свете последних результатов «горняков» коллектив явно нуждается в большем.

Посреди недели «Шахтер» играл в Лиге конференций УЕФА номинально домашний матч против польской «Легии» в Кракове и решение главного тренера дончан выставить пусть и не полностью резервный, но достаточно экспериментальный состав, привело в итоге к очередной неудаче с красивыми голами соперников (1:2). Понятное дело, что после игры турецкий специалист взял всю вину на себя – еще бы он этого не сделал, однако такой ритуал Туран вынужден проводить уже третью игру подряд.

Разгром от черкасского ЛНЗ (1:4) все еще достаточно свеж в памяти и будет оставаться там еще очень долго в качестве яркого примера, насколько современный «Шахтер» может проваливаться в отдельно взятой игре чемпионата на фоне выступлений в еврокубках. Но на этой неудаче все ведь не закончилось – дальше была ничья против «Полесья» (0:0), и там также хваленая атакующая группа «горняков» ничего конкретного не предложила соперникам, хотя доминировала на мяче. И против поляков «оранжево-черные» также доминировали, и против ЛНЗ, но результатов это не приносит от слова «совсем». В итоге мы пришли к очень интересной ситуации – на следующей неделе у «Шахтера» два матча против киевского «Динамо»: в Кубке и чемпионате, и как бы так не вышло, что крайне шаткие позиции главного тренера принципиального соперника резко не превратились в неуверенность в будущем самого Турана.

Кудровка


«Шахтер» будет надеяться закрыть эту крайне неудачную для себя серию в игре против одного из абсолютных новичков текущего розыгрыша УПЛ. Против «Эпицентра» команда Турана уже играла и это был крайне сложный для нее матч в первом туре (1:0), а теперь попробует одолеть представителей Черниговской области в лице «Кудровки». Ожидается, что и тут простой прогулки для «горняков» не будет.

Команда Василия Баранова в общих чертах имеет все те проблемы, которые присущи новичкам «элитного» дивизиона. Стартовые выступления «сине-белых» были многообещающими и яркими – сразу был виден фирменный игровой стиль коллектива, который ориентируется на один очень важный момент. «Кудровка» должна забивать первой для того, чтобы в последствии отойти в оборону и ловить соперников на контратаках.

В таком стиле удалось обыграть «Александрию» (3:1), СК «Полтава» (3:1) и «Эпицентр» (2:1), а также забрать очки у «Карпат» (2:2) и «Металлиста 1925» (1:1). Вряд ли какая-то из этих команд сможет состязаться с «Шахтером» в мощности атаки, но общий контекст понятен. «Горнякам» будет важно забить первыми и повторить успех всех команд, которые обыгрывали коллектив Баранова до этого, а гостям «Арены Львов» придется всячески этому препятствовать. Главный вопрос игрового дня – удастся ли? А то там уже сразу три команды претендуют на места выше «Шахтера». А может и больше.

История встреч


Футбольные пути «Шахтера» и «Кудровка» ранее не пересекались.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 32-летний Роман Блавацкий изо Львова, который на своем счету имеет 41 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виталий Скобля и Василий Остапчук, а резервным арбитром отработает Максим Фирсов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Кубряком и Михаилом Овчаром. У Блавацкого есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 2 победы, тогда как с «Кудровкой» он также пересекался 2 раза – 2 поражения.

Ориентировочные составы


«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Арройо, Винисиус – Педриньо да Силва, Назарина, Очеретько – Невертон, Элиас, Лукас.

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк – Думанюк, Матвеев – Козак, Сторчоус, Свитюха – Легостаев.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
26 октября 2025 - 15:30
15:30
Кудровка
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Шахтер - Кудровка прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
