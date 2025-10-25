Шахтёр – Кудровка. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 26 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтёр» и «Кудровка». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 15:30.

«Шахтёр» и «Динамо» устроили украинским болельщикам вечер боли в четверг, проиграв свои матчи в Лиге конференций. Донецкий клуб уступил варшавской «Легии» (1:2), пропустив решающий мяч со штрафного от Аугустиняка на последних минутах встречи. В чемпионате дела у «горняков» тоже идут непросто: позорное поражение от ЛНЗ (1:4) и нулевая ничья с «Полесьем» лишь усилили давление на команду. «Шахтёру» срочно нужен позитивный импульс, и матч против новичка Премьер-лиги — отличная возможность вернуться на победный путь. «Кудровка» начала сезон ярко и неожиданно, выиграв два из трёх стартовых матчей. Однако затем команда заметно сбавила обороты: в шести последних турах — лишь одна победа, и теперь коллектив уже опасно близок к зоне стыковых матчей. Испытания для дебютанта продолжаются, и выезд к «Шахтёру» станет серьёзной проверкой на прочность.

