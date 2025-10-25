Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтёр – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
26.10.2025 15:30 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 12:41 | Обновлено 25 октября 2025, 12:42
Шахтёр – Кудровка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Шахтёр Донецк

В воскресенье, 26 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтёр» и «Кудровка». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 15:30.

«Шахтёр» и «Динамо» устроили украинским болельщикам вечер боли в четверг, проиграв свои матчи в Лиге конференций. Донецкий клуб уступил варшавской «Легии» (1:2), пропустив решающий мяч со штрафного от Аугустиняка на последних минутах встречи. В чемпионате дела у «горняков» тоже идут непросто: позорное поражение от ЛНЗ (1:4) и нулевая ничья с «Полесьем» лишь усилили давление на команду. «Шахтёру» срочно нужен позитивный импульс, и матч против новичка Премьер-лиги — отличная возможность вернуться на победный путь. «Кудровка» начала сезон ярко и неожиданно, выиграв два из трёх стартовых матчей. Однако затем команда заметно сбавила обороты: в шести последних турах — лишь одна победа, и теперь коллектив уже опасно близок к зоне стыковых матчей. Испытания для дебютанта продолжаются, и выезд к «Шахтёру» станет серьёзной проверкой на прочность.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтёр» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Шахтер Донецк
26 октября 2025 -
15:30
Кудровка
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция Шахтер Донецк Кудровка
