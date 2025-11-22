Сергей РЕБРОВ: «Он умрет на поле. Будет грызть землю ради сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу «сине-желтых» в матче с Исландией, а также оценил игру форварда Романа Яремчука.

«Мне было очень интересно, что действительно ни одного игрока не было, который выпал в поединке с Исландией. Иногда бывает в матче, что появляется лидер, появляются игроки в какой-то одной игре, где они за собой тянут команду. Но в этой встрече действительно не было выпавших из игры футболистов.

Да, я пересматривал матч. У нас было много ошибок, но самое важное: было желание игроков. Где-то мы прессинговали, где-то у нас получалось, где-то было не столь эффективно, но было желание игроков – и благодаря этому мы в конце забили два очень важных мяча.

Я знал, что если выйдет Роман Яремчук, например, он просто, простите меня, умрет на поле, но сделает все возможное для победы. Это действительно тот футболист, которому дашь пять минут – он будет грызть землю ради сборной Украины.

Поэтому был такой план и те игроки, которые вышли – Шапаренко, Гуцуляк, те игроки, которые добавили в игре и сделали результат», – сказал Ребров.