  4. Сергей РЕБРОВ: «Он умрет на поле. Будет грызть землю ради сборной Украины»
Чемпионат мира
22 ноября 2025, 10:33 |
Сергей РЕБРОВ: «Он умрет на поле. Будет грызть землю ради сборной Украины»

Наставник «сине-желтых» – о победе над Исландией и характере Романа Яремчука

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу «сине-желтых» в матче с Исландией, а также оценил игру форварда Романа Яремчука.

«Мне было очень интересно, что действительно ни одного игрока не было, который выпал в поединке с Исландией. Иногда бывает в матче, что появляется лидер, появляются игроки в какой-то одной игре, где они за собой тянут команду. Но в этой встрече действительно не было выпавших из игры футболистов.

Да, я пересматривал матч. У нас было много ошибок, но самое важное: было желание игроков. Где-то мы прессинговали, где-то у нас получалось, где-то было не столь эффективно, но было желание игроков – и благодаря этому мы в конце забили два очень важных мяча.

Я знал, что если выйдет Роман Яремчук, например, он просто, простите меня, умрет на поле, но сделает все возможное для победы. Это действительно тот футболист, которому дашь пять минут – он будет грызть землю ради сборной Украины.

Поэтому был такой план и те игроки, которые вышли – Шапаренко, Гуцуляк, те игроки, которые добавили в игре и сделали результат», – сказал Ребров.

По теме:
Шевченко назвал главную цель сборной Украины перед матчем со Швецией
Юрий БЕНЬО: «Поляки желают, чтобы Украина выбила Швецию»
Эксперты Football Meets Data оценили шансы Украины на выход на ЧМ-2026
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Сергей Ребров Роман Яремчук
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
