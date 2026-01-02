ESPN назвал топ-10 летних трансферов АПЛ – есть большой сюрприз

Аналитический портал ESPN опубликовал рейтинг десяти наиболее удачных летних трансферов 2025 года в рамках английской Премьер–лиги. В данный перечень вошел переход Гранита Джаки, сменившего леверкузенский «Байер» на «Сандерленд».

Десятка лучших приобретений лета 2025 года в АПЛ распределилась так: