  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ESPN назвал топ-10 летних трансферов АПЛ – есть большой сюрприз
Англия
02 января 2026, 03:49 |
35
0

Неожиданный лидер

ESPN назвал топ-10 летних трансферов АПЛ – есть большой сюрприз
ФК Сандерленд.

Аналитический портал ESPN опубликовал рейтинг десяти наиболее удачных летних трансферов 2025 года в рамках английской Премьер–лиги. В данный перечень вошел переход Гранита Джаки, сменившего леверкузенский «Байер» на «Сандерленд».

Десятка лучших приобретений лета 2025 года в АПЛ распределилась так:

  1. Гранит Джака – перешел из «Байера» в «Сандерленд» за € 15+5 млн. Футболист записал на свой счет 1 гол и 5 пасов в 18 встречах.
  2. Нони Мадуэке – сменил «Челси» на «Арсенал» за € 58 млн. Результативность: 3 мяча в 14 поединках.
  3. Адриен Трюффер – перебрался из «Ренна» в «Борнмут» за € 17 млн. Отметился 1 передачей в 19 матчах.
  4. Робин Руфс – перешел из «НЕК Неймеген» в «Сандерленд» за € 10,5 млн. Провел 18 игр, в шести из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
  5. Ник Вольтемаде – трансфер из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за € 85+5 млн. Набрал 9 голов и 1 пас за 26 игр.
  6. Сенне Ламменс – из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед» за € 21 млн. Отыграл 13 матчей, дважды отстояв «на ноль».
  7. Кирнан Дьюсбери–Холл – перешел из «Челси» в «Эвертон» за € 28,7 млн. Статистика: 4+2 в 16 встречах.
  8. Микаель Кайоде – пополнил ряды «Брентфорда» (аренда из «Фиорентины» с правом выкупа за € 16 млн). Провел 18 игр.
  9. Доминик Калверт–Льюин – присоединился к «Лидсу» на правах свободного агента. Забил 8 мячей в 17 поединках.
  10. Джордан Хендерсон – пополнил «Брентфорд» бесплатно. Отличился 1 голом и 3 передачами в 17 матчах.
Источник
