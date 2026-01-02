КОЗЛОВСКИЙ: «Для Руха это непростой, но интересный и продуктивный период»

Основатель «Руха» Григорий Козловский подвел итоги 2025 года для львовского клуба:

«Для «Руха» это был непростой, но интересный и продуктивный период. Клуб не отступил от своей философии и продолжил раскрывать новые юные таланты. Были яркие и эмоциональные дебюты, громкие победы и досадные поражения. Впрочем, как первая команда, так и клуб в целом продолжают развиваться и постепенно прогрессировать. Впереди новые свершения и не менее интересный путь.

Что касается академии «Руха», то в 2025 году она окончательно закрепилась в статусе гранда на уровне детско-юношеского футбола. Все команды академии «Руха» демонстрируют фантастические результаты, которые позволяют нам лидировать в общем зачете команд в текущем сезоне. А перед этим наша академия завоевала полный комплект наград в чемпионате ДЮФЛ и Зимний кубок. Регулярно радуют и наши самые юные воспитанники – игроки 2015, 2014 и 2013 г.р., добывая громкие победы и медали различного достоинства как на внутренней, так и на международной арене.

Академия «Руха» находится на пороге нового этапа своего развития. Активно строится новый корпус академии в Винниках, и уже совсем скоро наши таланты будут иметь еще лучшие и более современные условия для того, чтобы стать профессиональными футболистами. Мы верим в наших талантливых детей и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно больше из этих ребят заиграли на профессиональном уровне».