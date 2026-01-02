Алиссон вошел в историю Ливерпуля после матча с Лидсом

Противостояние 19–го тура английской Премьер–лиги против «Лидс Юнайтед» (0:0) позволило вратарю «Ливерпуля» Алиссону Бекеру достичь знаковой отметки – 100 матчей на ноль в рамках чемпионата страны в составе клуба. Данную информацию подтвердила пресс–служба «мерсисайдцев».

В нынешнем розыгрыше АПЛ 33–летний бразильский голкипер принял участие в 14 встречах, пять из которых стали для него «сухими». Кроме того, Алисон отыграл три поединка в Лиге чемпионов, сохранив ворота в неприкосновенности в одной игре.

На текущий момент «Лидс Юнайтед» располагается на 16–й позиции в турнирной таблице первенства Англии, имея в активе 21 балл после 19 туров. «Ливерпуль» удерживает четвертое место, набрав 33 очка. Лидирующую строчку занимает лондонский «Арсенал», в распоряжении которого 45 баллов.