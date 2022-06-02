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  4. Бывший вингер Шахтера обратился в полицию по поводу угроз для жизни
Бразилия
02 июня 2022, 12:15 |
1522
0

Бывший вингер Шахтера обратился в полицию по поводу угроз для жизни

Виллиан крайне некомфортно чувствует себя в родной Бразилии

02 июня 2022, 12:15 |
1522
0
Бывший вингер Шахтера обратился в полицию по поводу угроз для жизни
Globoesporte

Экс-вингер «Шахтера» Виллиан, который в настоящее время является футболистом «Коринтианса», в среду обратился в один из полицейских участков Бразилии с тем, чтобы подать заявление об угрозах для жизни.

Накануне Виллиан получил от фанатов сообщения через социальные сети, в которых имеется прямая угроза для его жизни. Футболист решил не оставлять без внимания такие поступки радикалов и обратился к правоохранителям с просьбой идентифицировать тех, кто за ним «охотится» и привлечь к ответственности.

Примечательно, что это уже второй случай, когда Виллиан обращается в полицию по поводу угроз для его жизни и жизни его семьи. Ранее подобный эпизод случился в апреле, когда фанаты активно угрожали дочерям футболиста.

Несколько дней назад в прессе появилась информация о желании Виллиана покинуть Бразилию, где он и его семья не чувствуют себя в безопасности. Полузащитник стремится продолжить карьеру в Европе, где, по неофициальным данным, у него есть варианты в Турции.

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Виллиан Коринтианс полиция фанаты
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Источник Globoesporte
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