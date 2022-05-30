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  4. Семье не нравится в Бразилии. Экс-лидер Шахтера хочет вернуться в Европу
Бразилия
30 мая 2022, 19:50 |
1522
0

Семье не нравится в Бразилии. Экс-лидер Шахтера хочет вернуться в Европу

Виллиан с лета минувшего года выступает за «Коринтианс»

30 мая 2022, 19:50 |
1522
0
Семье не нравится в Бразилии. Экс-лидер Шахтера хочет вернуться в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

33-летний бывший лидер атак «Шахтера» Виллиан, который с лета 2021 года выступает в Бразилии за родной для него «Коринтианс», в ближайшее время может сменить клуб.

Сообщается, что Виллиан и члены его семьи недовольны жизнью в Бразилии, из-за чего вингер рассматривает все возможные варианты по отъезду из страны и возвращению в Европу.

Контракт Виллиана с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2023 года, поэтому реализовать свое пожелание игроку будет непросто.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А на счету ветерана 8 матчей и 2 голевые передачи.

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Виллиан Коринтианс трансферы
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Источник Jovem Pan News
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