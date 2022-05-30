Семье не нравится в Бразилии. Экс-лидер Шахтера хочет вернуться в Европу
Виллиан с лета минувшего года выступает за «Коринтианс»
33-летний бывший лидер атак «Шахтера» Виллиан, который с лета 2021 года выступает в Бразилии за родной для него «Коринтианс», в ближайшее время может сменить клуб.
Сообщается, что Виллиан и члены его семьи недовольны жизнью в Бразилии, из-за чего вингер рассматривает все возможные варианты по отъезду из страны и возвращению в Европу.
Контракт Виллиана с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2023 года, поэтому реализовать свое пожелание игроку будет непросто.
В текущем розыгрыше бразильской Серии А на счету ветерана 8 матчей и 2 голевые передачи.
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