Семье не нравится в Бразилии. Экс-лидер Шахтера хочет вернуться в Европу

33-летний бывший лидер атак «Шахтера» Виллиан, который с лета 2021 года выступает в Бразилии за родной для него «Коринтианс», в ближайшее время может сменить клуб.

Сообщается, что Виллиан и члены его семьи недовольны жизнью в Бразилии, из-за чего вингер рассматривает все возможные варианты по отъезду из страны и возвращению в Европу.

Контракт Виллиана с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2023 года, поэтому реализовать свое пожелание игроку будет непросто.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А на счету ветерана 8 матчей и 2 голевые передачи.