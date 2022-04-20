Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Экс-игрок Шахтера может покинуть Коринтианс из-за угроз со стороны фанатов

Дочери Виллиана боятся ходить в местную школу

  • 20.04.2022 21:08
  • 1240 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-игрок Шахтера может покинуть Коринтианс из-за угроз со стороны фанатов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

33-летний бывший полузащитник «Шахтера» Виллиан, который ныне выступает за «Коринтианс», может рассмотреть вариант с отъездом из родной страны.

После поражения от боливийского «Олвейс Реди» (0:2) в матче Кубка Либертадорес, которое приключилось в начале нынешнего месяца, в адрес Виллиана и его семьи от фанатов «Коринтианса» начали поступать угрозы.

Отмечается, что дочери Виллиана боятся посещать школу, так как опасаются нападений со стороны неизвестных.

Сам Виллиан хотел бы продолжить играть в «Коринтиансе», однако если ситуация не изменится, то будет готов рассмотреть варианты с отъездом из Бразилии вместе со своей семьей.

В августе минувшего года Виллиан перешел в «Коринтианс» свободным агентом из «Арсенала». У экс-хавбека «Шахтера» действующий контракт с бразильским клубом до конца 2023 года.

Источник — Somos Fanáticos

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности