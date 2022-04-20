Экс-игрок Шахтера может покинуть Коринтианс из-за угроз со стороны фанатов

33-летний бывший полузащитник «Шахтера» Виллиан, который ныне выступает за «Коринтианс», может рассмотреть вариант с отъездом из родной страны.

После поражения от боливийского «Олвейс Реди» (0:2) в матче Кубка Либертадорес, которое приключилось в начале нынешнего месяца, в адрес Виллиана и его семьи от фанатов «Коринтианса» начали поступать угрозы.

Отмечается, что дочери Виллиана боятся посещать школу, так как опасаются нападений со стороны неизвестных.

Сам Виллиан хотел бы продолжить играть в «Коринтиансе», однако если ситуация не изменится, то будет готов рассмотреть варианты с отъездом из Бразилии вместе со своей семьей.

В августе минувшего года Виллиан перешел в «Коринтианс» свободным агентом из «Арсенала». У экс-хавбека «Шахтера» действующий контракт с бразильским клубом до конца 2023 года.