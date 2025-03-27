Бразильские легионеры Алиссон Сантана и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками клуба.

Игроки донецкой команды приняли участие в автограф-сессии в Киеве в ТРЦ Gulliver.

Мероприятие для болельщиков прошло в очень эмоциональной обстановке.

ВИДЕО. Алиссон и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками Шахтера