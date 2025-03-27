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  4. ВИДЕО. Алиссон и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками Шахтера
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 01:23 | Обновлено 27 марта 2025, 02:01
26
0

ВИДЕО. Алиссон и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками Шахтера

Игроки донецкой команды приняли участие в автограф-сессии в Киеве

27 марта 2025, 01:23 | Обновлено 27 марта 2025, 02:01
26
0
ВИДЕО. Алиссон и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками Шахтера
ФК Шахтер

Бразильские легионеры Алиссон Сантана и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками клуба.

Игроки донецкой команды приняли участие в автограф-сессии в Киеве в ТРЦ Gulliver.

Мероприятие для болельщиков прошло в очень эмоциональной обстановке.

ВИДЕО. Алиссон и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками Шахтера

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Шахтер Донецк Алиссон Сантана Кауан Элиас автограф видео встреча с болельщиками
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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