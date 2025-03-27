Украина. Премьер лига27 марта 2025, 01:23 | Обновлено 27 марта 2025, 02:01
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ВИДЕО. Алиссон и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками Шахтера
Игроки донецкой команды приняли участие в автограф-сессии в Киеве
27 марта 2025, 01:23 | Обновлено 27 марта 2025, 02:01
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Бразильские легионеры Алиссон Сантана и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками клуба.
Игроки донецкой команды приняли участие в автограф-сессии в Киеве в ТРЦ Gulliver.
Мероприятие для болельщиков прошло в очень эмоциональной обстановке.
ВИДЕО. Алиссон и Кауан Элиас провели встречу с болельщиками Шахтера
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