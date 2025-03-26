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Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 02:59 | Обновлено 26 марта 2025, 03:22
9
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Украинские сборники вернулись в команду

Матчи УПЛ возобновятся после международной паузы в ближайшие выходные

26 марта 2025, 02:59 | Обновлено 26 марта 2025, 03:22
9
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Украинские сборники вернулись в команду
ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к поединку чемпионата Украины по «Оболони». Горняки вернулись в Киев и проводят тренировки на своей базе в спортивном комплексе «Святошин».

25 марта подопечные Марино Пушича отработали очередную сессию. Команда занималась почти в полном составе, ведь большинство сборников уже присоединились к «Шахтеру» и включились в работу.

Сначала игроков ждала активация в фитнес-зале, далее команда переместилась на футбольное поле, где тренерский штаб предложил разминку с веселыми задачами, а затем серию тактических упражнений. В завершение оранжево-черные провели двустороннюю игру.

Матч 22-го тура УПЛ «Оболонь» – «Шахтер» состоится 29 марта в 15.30 в Киеве на «Оболонь-Арене».

ФОТО. Тренировка Шахтера. Украинские сборники вернулись в команду

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Шахтер Донецк тренировка фото Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь - Шахтер Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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