Футболисты «Шахтера» продолжают подготовку к поединку чемпионата Украины по «Оболони». Горняки вернулись в Киев и проводят тренировки на своей базе в спортивном комплексе «Святошин».

25 марта подопечные Марино Пушича отработали очередную сессию. Команда занималась почти в полном составе, ведь большинство сборников уже присоединились к «Шахтеру» и включились в работу.

Сначала игроков ждала активация в фитнес-зале, далее команда переместилась на футбольное поле, где тренерский штаб предложил разминку с веселыми задачами, а затем серию тактических упражнений. В завершение оранжево-черные провели двустороннюю игру.

Матч 22-го тура УПЛ «Оболонь» – «Шахтер» состоится 29 марта в 15.30 в Киеве на «Оболонь-Арене».

ФОТО. Тренировка Шахтера. Украинские сборники вернулись в команду