ФОТО. Вот кто помог убить Диего Марадону. Задержан подозреваемый

Бывший охранник Диего Марадоны, Хулио Сезар Кория, был арестован в рамках расследования его смерти.

Суд рассматривает дело семи медиков, которых обвиняют в ненадлежащем уходе за звездой.

Прокурор Патрицио Феррари обвинил Корию в даче ложных показаний, после чего судьи приказали его арестовать.

Кория работал с Марадоной пять лет и был с ним, когда тот умер от сердечной недостаточности в ноябре 2020 года. Кория пытался сделать искусственное дыхание, но позже выяснилось, что он не сказал правду о своих отношениях с врачом Марадоны, Леопольдо Дуке, и других важных моментах.

Среди медиков, которых судят за убийство с возможным умыслом, — врачи, медсестры и психологи. Изначально дело рассматривали как непреднамеренное убийство, но после медицинской комиссии оно было переквалифицировано на убийство. Чтобы осудить медиков, нужно доказать, что они знали о возможности смерти Марадоны и ничего не сделали, чтобы предотвратить это.

Луке, один из обвиняемых, заявил, что он просто любил и заботился о Марадоне, а после его смерти стало известно, что сердце Марадоны было похоронено отдельно, чтобы предотвратить его кражу фанатами.