ФОТО. Вот кто помог убить Диего Марадону. Задержан подозреваемый
Всплыли подробности в рамках расследования дела о смерти Диего Марадоны
Бывший охранник Диего Марадоны, Хулио Сезар Кория, был арестован в рамках расследования его смерти.
Суд рассматривает дело семи медиков, которых обвиняют в ненадлежащем уходе за звездой.
Прокурор Патрицио Феррари обвинил Корию в даче ложных показаний, после чего судьи приказали его арестовать.
Кория работал с Марадоной пять лет и был с ним, когда тот умер от сердечной недостаточности в ноябре 2020 года. Кория пытался сделать искусственное дыхание, но позже выяснилось, что он не сказал правду о своих отношениях с врачом Марадоны, Леопольдо Дуке, и других важных моментах.
Среди медиков, которых судят за убийство с возможным умыслом, — врачи, медсестры и психологи. Изначально дело рассматривали как непреднамеренное убийство, но после медицинской комиссии оно было переквалифицировано на убийство. Чтобы осудить медиков, нужно доказать, что они знали о возможности смерти Марадоны и ничего не сделали, чтобы предотвратить это.
Луке, один из обвиняемых, заявил, что он просто любил и заботился о Марадоне, а после его смерти стало известно, что сердце Марадоны было похоронено отдельно, чтобы предотвратить его кражу фанатами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Китаянка не сумела одолеть первую ракетку мира, уступив в двух сетах за 1 час и 37 минут
Флойд считает лучшим Кроуфорда