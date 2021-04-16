Хавбек Тайсон подписал контракт с «Интернасьоналем» на два года.
Бразилец переходит из «Шахтера» в бразильский клуб на правах свободного агента.
В текущем сезоне Тайсон провел за донецкую команду во всех турнирах 24 матча и забил 2 гола.
ВИДЕО. Тайсон покидает Шахтер. Как эмоционально бразилец прощался с клубом.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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