ВИДЕО. Тайсон покидает Шахтер. Как эмоционально бразилец прощался с клубом

Хавбек из Бразилии подписал контракт с «Интернасьоналем» на два года.

  • 16.04.2021 23:05
  • 2455 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Тайсон покидает Шахтер. Как эмоционально бразилец прощался с клубом
© ФК Шахтер

Хавбек Тайсон подписал контракт с «Интернасьоналем» на два года.

Бразилец переходит из «Шахтера» в бразильский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Тайсон провел за донецкую команду во всех турнирах 24 матча и забил 2 гола.

ВИДЕО. Тайсон покидает Шахтер. Как эмоционально бразилец прощался с клубом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 00:22
    0
    Есть конечно разница между прощанием Тайсона и Коваленко!
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 17.04.2021 00:02
    +1
    Молодцы, PR Шахтёра, хороший троллинг- 299 матчей..а сыграй против Ромы было-бы 300...Ну, а так правильно, отпустили игрока, не желашего играть..Надеюсь, энную сумму удержали...И правильно !!!
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 16.04.2021 23:30
    -1
    Удачи , Тайсону..Ошибки признал, мужик.
    Ссылка
    M@Ks7777.
      M@Ks7777., 16.04.2021 23:16
    +1
    Спасибо за многое !!!! ну Мог уйти красиво ,ну всеровно спасибо Тайсон
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 17.04.2021 00:02
    +1
    Молодцы, PR Шахтёра, хороший троллинг- 299 матчей..а сыграй против Ромы было-бы 300...Ну, а так правильно, отпустили игрока, не желашего играть..Надеюсь, энную сумму удержали...И правильно !!!
    Ссылка
    M@Ks7777.
      M@Ks7777., 16.04.2021 23:16
    +1
    Спасибо за многое !!!! ну Мог уйти красиво ,ну всеровно спасибо Тайсон
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 17.04.2021 00:22
    0
    Есть конечно разница между прощанием Тайсона и Коваленко!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности