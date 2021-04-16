ВИДЕО. Тайсон покидает Шахтер. Как эмоционально бразилец прощался с клубом.

Хавбек Тайсон подписал контракт с «Интернасьоналем» на два года.

Бразилец переходит из «Шахтера» в бразильский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Тайсон провел за донецкую команду во всех турнирах 24 матча и забил 2 гола.

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