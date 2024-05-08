Экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Нидерландов Джермейн Ленс объявил о том, что по окончании нынешнего сезона завершит игровую карьеру.

Последнее время 36-летний футболист выступает за «Версаль» в одном из низших дивизионов Франции. До окончания сезона команде Ленса осталось провести два матча, после чего Джермейн повесит бутсы на гвоздь.

«Я живу с этим некоторое время и довольно спокойно воспринимаю. У меня была возможность играть за большие клубы, я играл на чемпионате мира и становился чемпионом в нескольких странах», – цитирует Ленса Telegraaf.nl.

Напомним, что Ленс начал свою карьеру в АЗ, после чего выступал за ПСВ, киевское «Динамо», английский «Сандерленд», турецкие «Фенербахче», «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк». Также Джермейн провел 34 матча за сборную Нидерландов, в том числе будучи участником ЧМ-2014.