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08 мая 2024, 10:26 |
621
0

Экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры

Джермейн Ленс выступает в одном из низших дивизионов Франции

08 мая 2024, 10:26 |
621
0
Экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Джермейн Ленс

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Нидерландов Джермейн Ленс объявил о том, что по окончании нынешнего сезона завершит игровую карьеру.

Последнее время 36-летний футболист выступает за «Версаль» в одном из низших дивизионов Франции. До окончания сезона команде Ленса осталось провести два матча, после чего Джермейн повесит бутсы на гвоздь.

«Я живу с этим некоторое время и довольно спокойно воспринимаю. У меня была возможность играть за большие клубы, я играл на чемпионате мира и становился чемпионом в нескольких странах», – цитирует Ленса Telegraaf.nl.

Напомним, что Ленс начал свою карьеру в АЗ, после чего выступал за ПСВ, киевское «Динамо», английский «Сандерленд», турецкие «Фенербахче», «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк». Также Джермейн провел 34 матча за сборную Нидерландов, в том числе будучи участником ЧМ-2014.

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Джермейн Ленс Версаль Динамо Киев завершение карьеры сборная Нидерландов по футболу
Юрій Вишневський Источник: De Telegraaf
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