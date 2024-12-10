Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине

36-летний нападающий Браун Идейе нашел себе новый клуб.

Идейе вернется на родину и будет играть за нигерийский клуб «Эньимба». Последней командой, за которую играл Идейе был кувейтский клуб «Аль Ярмук», который он покинул еще в 2023 году. К этому времени Браун был свободным агентом.

Идейе выступал за «Динамо» Киев в период с 2011 по 2014 год и был лидером атаки команды. За все время он провел 107 матчей, в которых отличился 45 голами и отдал 12 ассистов. Браун выиграл с киевлянами Кубок Украины, а затем бросил в столице двоих детей, которым никак не помогал. Украинка Яна, которая родила футболисту двух детей (мальчика и девочку), была вынуждена обратиться к юристам.