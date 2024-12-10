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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 21:58 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:01
433
0

Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине

Браун Идейе продолжит карьеру в клубе «Эньимба»

10 декабря 2024, 21:58 | Обновлено 10 декабря 2024, 22:01
433
0
Экс-звезда Динамо в 36 лет нашел новый клуб. Он бросил детей в Украине
ФК Динамо. Браун Идейе

36-летний нападающий Браун Идейе нашел себе новый клуб.

Идейе вернется на родину и будет играть за нигерийский клуб «Эньимба». Последней командой, за которую играл Идейе был кувейтский клуб «Аль Ярмук», который он покинул еще в 2023 году. К этому времени Браун был свободным агентом.

Идейе выступал за «Динамо» Киев в период с 2011 по 2014 год и был лидером атаки команды. За все время он провел 107 матчей, в которых отличился 45 голами и отдал 12 ассистов. Браун выиграл с киевлянами Кубок Украины, а затем бросил в столице двоих детей, которым никак не помогал. Украинка Яна, которая родила футболисту двух детей (мальчика и девочку), была вынуждена обратиться к юристам.

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Браун Идейе Динамо Киев
Дмитро Олійник Источник
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