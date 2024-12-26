ВИДЕО. Джорджина сделала роскошный подарок Роналду на Рождество

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – шокировала 39-летнего футболиста своим рождественским подарком.

Инфлюенсерка и модель подарила 5-кратному обладателю «Золотого мяча» новенький «Rolls-Royce».

Издание Daily Mail сообщает, что это – «Rolls Royce Phantom», ориентировочная стоимость которого составляет около 250 тысяч фунтов стерлингов.

В соцсетях вовсю вирусится видео, которое показывает как происходил этот сюрприз от Джорджины.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Многие в коментариях посмеиваются с невесты Роналду, заявляя, что она купила футболисту машину за его же деньги.

Но на самом деле Джорджина существенно прогресирует в своих доходах – на её Instagram подписано 64,5 фолловеров, каждый сезон сериалити «Я-Джорджина» обходится Netflix не менее, чем в 10 млн долларов, девушка открывает новые бизнесы вместе с Криштиану.